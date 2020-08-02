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رنا رئيس تنشر صورة مع أحمد داش: "أنا والحرامي"

كتب:

ضحى محمد
05:37 ص | الأحد 02 أغسطس 2020
مسلسل الحرامي

مسلسل الحرامي

نشرت الفنانة رنا رئيس صورة من كواليس تصوير مسلسل "الحرامي" مع الفنان أحمد داش، الذي يعرض علي إحدى المنصات الإلكترونية، عبر حسابها الشخصي "انستجرام".

وعلقت "رئيس" على الصورة قائلة، "أنا والحرامي"، حيث يتم عرض المسلسل على إحدى المنصات الإلكترونية .

مسلسل "الحرامي" من نوعية الـ 10 حلقات، إخراج محمد سلامة والمقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية عبر الإنترنت، والعمل عبارة عن سيت كوم كوميدى كل حلقة تصل مدتها 10 دقائق فقط، تدور أحداثه فى مكان واحد تحدث فيه العديد من المفارقات الكوميدية، ويشارك فى بطولته رانيا يوسف وبيومي فؤاد، وكارولين عزمى ورنا رئيس وعدد من الفنانين الشباب.

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