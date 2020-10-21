السيسي يبحث أزمات دول المنطقة مع نظيره القبرصي

استهل الرئيس عبدالفتاح السيسي، زيارته إلى قبرص بلقاء الرئيس القبرصي، نيكوس أنستاسيادس، الذي أعرب عن اعتزازه بزيارة الرئيس السيسي، وبخصوصية الروابط التاريخية بين مصر وقبرص.

وأشاد السيسي، بمتانة العلاقات بين البلدين، والتي تتطور بشكل متنامٍ في مختلف المجالات، مؤكدا تطلع قبرص لتحقيق مزيد من الخطوات الملموسة، لترسيخ أطر التعاون الثنائي والصداقة القائمة بين البلدين، فضلا عن مواصلة تعزيز آلية التعاون الثلاثي مع اليونان، خاصة في ظل دور مصر كركيزة للاستقرار في الشرق الأوسط، فضلا عن جهودها في إطار مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

من جانبه؛ أثنى الرئيس السيسي، بالتطور المستمر في العلاقات المصرية القبرصية وما شهده التعاون الثنائي بين البلدين من تقدم مضطرد، مشيدا بالمواقف القبرصية الداعمة لمصر في المحافل والمنظمات الإقليمية والدولية.

وأكد الرئيس السيسي، حرص مصر على مواصلة تفعيل أطر التعاون، وتكثيف التشاور بشأن القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، سواء على المستوى الثنائي أو من خلال آلية التعاون الثلاثي التي تجمع بين مصر وقبرص واليونان.

وأضاف المتحدث الرسمي للرئاسة السفير بسام راضي، أنّ اللقاء شهد التباحث بشأن سبل تعزيز العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين، والتعاون القائم بينهما على شتى الأصعدة، خاصةً في مجالات الطاقة.

كما شدد الرئيسان على ضرورة المضي قدما في تنفيذ المشروعات المشتركة التي جرى الاتفاق عليها في إطار آلية التعاون الثلاثي، بما يساهم في جعل هذه الآلية نموذجا يحتذى به للتنسيق والتشاور بين دول البحر المتوسط، ويعكس خصوصية العلاقات المصرية القبرصية.

وتطرق اللقاء لمناقشة آخر التطورات على الصعيد الإقليمي، وجهود تسوية الأزمات التي تعاني منها بعض دول المنطقة، وجرى تأكيد دعم المؤسسات الوطنية بهذه الدول للمساهمة في الوصول إلى تسوية سياسية واستعادة الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة، إلى جانب الحفاظ على وحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية.