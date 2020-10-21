سفير مصر بألمانيا يدعو المصريين بالداخل والخارج للتمسك بالحق الدستوري

دعا السفير خالد جلال سفير مصر في المانيا، المصريين بالداخل والخارج بالتمسك بحقوقهم الدستورية والإدلاء باصواتهم في انتخابات مجلس النواب.

وأضاف السفير - في تصريحات لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط ببرلين - أنه من المبكر تقييم نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية الآن و لن نصل إلى التقييم النهائي إلا يوم الجمعة المقبل، وهو اليوم الثالث والأخير لتلقي الأصوات بالبريد السريع حسبما قررت الهيئة العليا للانتخابات.

وأوضح أن الناخبين سجلوا أنفسهم إلكترونيا في قاعدة البيانات ولهذا نحن نعلم بشكل تقريبي أعداد الناخبين الذي من المنتظر إرسال أصواتهم بالبريد السريع.

وأضاف جلال أن المانيا بها قيود شديدة جدا في الوقت الحالي بسبب زيادة أعداد انتشار الإصابة بفيروس كورونا وهذا الأمر مزعج ليس بالنسبة للانتخابات فقط، ولكن على المستوى الشخصي فهذه الأوقات نواجه ضغوطا كبيرة، فبسبب القيود الاجتماعية المفروضه بسبب جائحه كورونا أصبح الأفراد هنا لا يتزاورون أو يذهبون للمطاعم أو الفعاليات حرصا على التباعد الاجتماعي وتخوفا من الوباء وهو ما أثر بالفعل على المناخ العام والحالة المزاجية العامة لدى الأفراد وبطبيعة الحال يتأثر المصريون الذين يعيشون في المانيا بهذه الأوضاع الاستثنائية.

وحول حجم المشاركة في الانتخابات قال السفير المصري إنه جرت العادة في أن قد يكون هناك أعداد مسجلة ولكن في النهاية يكون اختيار الناخب المشاركة، هو اختيار شخصي كل ما نستطيع أن نفعله نحن أن نناشد الناخب بالتمسك بحقوقه الدستورية ونقول له إن القانون يتيح لك ممارسة حقك في انتخاب من يمثلك والهيئة العليا للانتخابات بالتعاون مع وزارة الخارجية ووزارة الهجرة والسفارات المصرية في الخارج قاموا بتسيير العملية الانتخابية عن طريق التصويت البريدي حتى لا يضطر للناخب التوجه لمقر السفارة في ظل هذه الظروف وعوضا عن ذلك يقوم بالتصويت إلكترونيا وبريديا ونامل أن يحرص المواطنين على التصويت في الانتخابات سواء في الداخل أو الخارج.

وحول مدى تاثير الإغلاق والقيود المصاحبة للموجة الثانية من وباء كورونا على تحركات السفارة المصرية لاستعادة حركه السياحة والاستثمار واللقاءات مع الجانب الألماني علق السفير المصري بالتاكيد الشهور الماضيه لم نستقبل فيها زائرين رفيعي المستوى من الجانب الإلماني إلا عددا قليلا كما لم نستطع أن نوجه الدعوة لأي من المسؤولين الألمان للتوجه لمصر نظرا للقيود التي وضعتها الحكومة الألمانية على حركة السياحة والسفر.

وأعرب السفير المصري عن أسفه بظهور الموجة الثانية من وباء "كوفيد 19" في المانيا وأوروبا والتي تسببت في تأجيل انعقاد عدد من الفعاليات مثل معرض الخضر والفاكهة "فروت لوجستك" والتي كانت مصر تشارك فيه بقوة كأحد أكبر المعارض الزراعية الدولية وغيرها من الفعاليات.

وقال جلال معلقا على الأوضاع الداخلية في مصر، إن الوضع في مصر مختلف عن أوروبا ولكن نحن محكومون بالوضع مع الشركاء في المانيا والاتحاد الأوروبي فنحن لا نعمل بمفردنا.

وأشار إلى أنه وبمتابعة الحديث الخير للمستشارة الألمانية التي حثت فيه مواطنيها على البقاء بمنازلهم وعدم السفر إلا للضرورة يمكننا أن ندرك حاله التخوف والإغلاق في المانيا وأوروبا وأن الأمر بالفعل يتم التعامل معه بجدية شديدة مدفوعا للاسف باعداد الوفيات واعداد المصابين الذي يزداد يوما بعد يوم .

وأعرب السفير المصري عن أمله في أن يكون هناك نهايه لهذا الوباء وتعود الأمور إلى طبيعتها.