وزيرة الهجرة: طباعة استمارة الانتخابات من أبرز شكاوى المصريين بالخارج

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن الاستعدادات الخاصة بانتخابات مجلس النواب تتشابه مع الاستعدادات التي كانت مع انتخابات مجلس الشيوخ نظراً لوجود جائحة فيروس كورونا، لافتة إلى أن تلك الاستعدادات تتمثل في استعمال المواطنين عملية التصويت من خلال البريد السريع الحكومي ونفس مواعيد التسجيل للحصول على الرقم الكودي.

وأضافت "مكرم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، أن المواطنين في الخارج بدأوا منذ أمس واليوم في إدخال الرقم الكودي على الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات، ويظهر بعد ذلك استمارة الفردي والقائمة ويطبعهما كما يطبع استمارة الإقرار ويرسلهم مع صورة من جواز السفر لمقر البعثات الدبلوماسية.

وأشارت إلى أن الوزارة شكلت غرفة عمليات منذ اللحظة الأولى لإعلان الوطنية للانتخابات عن التاريخ المحدد لتصويت المصريين بالخارج، لافتة إلى أن هناك تفاعل عبر الصفحة والإيميل وخطوط الواتساب، موجهة الشكر لكيانات المصريين بالخارج في توعية وتحفيز المواطنين ولا سيما مبادرة "صوتك مسموع".

وأوضحت أن أبرز الاستفسارات تتعلق بإمكانية تصويت المواطن المقيم في الخارج داخل مصر، مؤكدة أن هذا لا يمكن، وطالما أن المواطن سجل بالخارج يمنع تصويته بالداخل، كما يوجد استفسارات عن إمكانية التصويت والبطاقة الشخصية وجواز السفر منتهيين.

وأكدت أن غرفة العمليات تهدف للرد على الاستفسارات، لافتة إلى أن البعض اعتقد أن الانتخابات بدأت اليوم وليس منذ أمس، وكان لابد من تصحيح هذه المعلومة وشرحها، كما أن هناك شكاوى من طباعة الاستمارات ويتم التواصل مع هيئة الانتخابات لحلها " طالما المواطن ملا الاستمارة بنفسه يبقى المشكلة من عنده ممكن يبقى فيه مشكلة في الإنترنت".