بدء إجراءات تصويت المصريين بالخارج وانتداب 10 آلاف قاضٍ للإشراف في الداخل

بدأت، الساعات الماضية، إجراءات تصويت المصريين فى الخارج بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2020، بطباعة أوراق الاقتراع للاختيار بين المرشحين، فيما انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من استعداداتها بانتداب 10140 قاضياً لتولى رئاسة اللجان الفرعية فى المرحلة الأولى التى تُجرى فى 14 محافظة، هى الجيزة والفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط والوادى الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح.

وشكّلت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، غرفة عمليات لمتابعة انتخابات النواب فى الخارج، والرد على جميع الاستفسارات والتساؤلات حول عملية التصويت، عبر وسائل التواصل المختلفة، وقالت «مكرم»، فى مؤتمر صحفى أمس، إن جائحة كورونا منعتنا من مشاهدة المشهد الإيجابى المعتاد فى كل الاستحقاقات السابقة، من توافد المصريين بالخارج على مقار السفارات والقنصليات للإدلاء بأصواتهم، لافتة إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات أتاحت التصويت عبر آلية البريد السريع، بسبب انتشار جائحة كورونا فى مختلف دول العالم، وللحفاظ على صحة المصريين.

وأكدت «مكرم» أن برلمان 2020 يحظى باهتمام كبير من المصريين بالخارج، وهو يختلف عن برلمان 2015، من حيث زيادة عدد السيدات وشرائح الشباب فيه، كما يشمل تمثيل المصريين بالخارج بـ8 مقاعد، متابعة: «جميعنا نعول عليهم الكثير فى التعاون بين وزارة الهجرة والبرلمان الجديد، وأدعو كافة المصريين بالخارج الذين سجلوا فى موقع الهيئة الوطنية للانتخابات إلى طباعة بطائق الاقتراع عبر موقع الهيئة الوطنية، وإرسالها إلى مقار البعثات الدبلوماسية فى كل دولة، خلال التوقيتات التى حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات».

وفى الداخل، استعدت الهيئة الوطنية للانتخابات للاقتراع المقرر أن يبدأ يومَى 24 و25 المقبلين، حيث أصدرت، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، القرار رقم 70 لسنة 2020، بشأن ندب رؤساء اللجان العامة فى انتخابات مجلس النواب المقرر إجراؤها 24 و25 أكتوبر، بالداخل، والذين وصل عددهم إلى 10140 قاضياً، لتولى رئاسة اللجان الفرعية فى المرحلة الأولى من انتخابات النواب.

واخترق بعض المرشحين الصمت الانتخابى وتوقف الدعاية فى محافظات المرحلة الأولى، الذى بدأ الأحد الماضى، باستخدام المنشآت التعليمية فى الدعاية الانتخابية للمرشحين، رغم حظر وزارة التربية والتعليم الدعاية بها، إذ شهدت مدارس بمركز ديروط فى أسيوط توزيع جداول دراسية، تحمل اسم مرشح بالنواب ومعلومات عنه ورمزه الانتخابى.

انطلاق الدعاية بـ13 محافظة ضمن المرحلة الثانية للانتخاب.. واختراق للصمت في أسيوط

وعلى مستوى محافظات المرحلة الثانية، والمقرر بدء التصويت بها نوفمبر المقبل، كثف المرشحون من الدعاية مع الساعات الأولى لانطلاقها رسمياً، بإجراء الجولات والمؤتمرات الانتخابية والتواصل مع المواطنين عبر السوشيال ميديا.

وتضم المرحلة الثانية 13 محافظة هى القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء.

مرشحو القليوبية يستعينون بأغانى "شيبة والصغير"وسباق على الميادين والشارع في مصر الجديدة والتجمع

وشهدت محافظة القليوبية أجواء ساخنة أمس، حيث يصل عدد مرشحيها إلى 223 يتنافسون على 16 مقعداً فردياً فى 6 دوائر انتخابية، فيما يتنافس على 14 مقعداً بالقائمة، القائمة الوطنية من أجل مصر، وقائمة تحالف المستقلين بقطاع القاهرة ووسط الدلتا.

وأطلق عدد كبير من المرشحين سيارات الدعاية لبث الأغانى الدعائية التى أعدوها على طريقة المهرجانات، واستعان بعضهم بمطربين شعبيين، منهم أحمد شيبة الذى غنى للمرشح أدهم عطية فى بنها، وسعد الصغير الذى غنى للمرشح المستقل أحمد عبدالهادى بكير، المتحدث باسم هيئة مترو الأنفاق والمرشح عن دائرة شبرا، وأطلق شباب الخانكة حملة دعائية على مواقع التواصل الاجتماعى لمساندة مرشح «مستقبل وطن» كمال أبودنيا تحت هاشتاج «كلنا بنحب الحاج».

وجابت سيارات الدعاية الشوارع، لتعلن عن المرشحين وتبث الأغانى لجذب انتباه الناخبين، فيما واصلت صفحات وحملات السوشيال ميديا الخاصة بالمرشحين بث المؤتمرات واللقاءات والتنويه عن برامجهم الانتخابية، باعتبارها الوسيلة الأكثر استخداماً فى الدعاية والوصول إلى الناخبين، فى ظل التقسم الجديد لدوائر المحافظات واتساعها.

وفى القاهرة، يتنافس 54 مرشحاً بالدائرة السادسة فى المحافظة، التى تشمل مصر الجديدة ومدينة نصر، وبرزت الدعاية الانتخابية الخاصة بمرشحى حزب مستقبل وطن فى مصر الجديدة، فيما واصل باقى المرشحين خطوات تعليق اللافتات، وظهرت لافتات للمرشح عمرو السنباطى، رئيس مجلس إدارة نادى هليوبوليس ومؤسس نادى «سماش للتنس» عام 1995، وهو صاحب رقم (2) بالقائمة الفردية، ورمز الكتاب. ولافتات أخرى للمرشح محمد مصطفى السلاب صاحب الرقم (1) ورمز القلم بالقائمة الفردية، وهو عضو مجلس النواب الحالى، وانتشرت لافتات لرجل الأعمال المهندس طارق شكرى، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات عربية للتنمية والتطوير العمرانى ورئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، الذى حمل الرقم (3) بالقائمة الفردية ورمز المثلث، ويخوض الانتخابات مستقلاً.

وفى دائرة التجمع، شهدت الدائرة السابعة بمحافظة القاهرة أجواء ساخنة منذ اللحظات الأولى للدعاية بين المرشحين الـ43 بها، وامتدت لافتاتهم عبر الميادين والشوارع الرئيسية فى القاهرة الجديدة والرحاب ومدينتى وبدر والشروق والنزهة والقطامية، وتبارى كل منهم فى عرض برنامجه الانتخابى على الأهالى عبر وسائل التواصل الاجتماعى والسوشيال ميديا، لحث جموع الناخبين على الإدلاء بأصواتهم، كما انطلقت سيارات الدعاية لبث الأغانى الدعائية التى أعدها كل مرشح لنفسه، مزينة بالصور والبانرات، للفت الانتباه.