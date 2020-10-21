رغم تقاضيه 5 آلاف جنيه نظير الإعلان.. "سر شويبس" سبب اكتئاب حسن عابدين

يعد الفنان حسن عابدين واحدا من فناني الزمن الجميل، أحبه الجمهور بفضل موهبته وتلقائيته في الأداء، وبالرغم من شهرته في سن كبير إلا أن أعماله التي قدمها خلال مشواره الفني استطاعت أن تحوز على إعجاب الجماهير وظلت حاضرة حتى الآن.

وتعد من أشهر الأعمال والخطوات التي قدمها الفنان حسن عابدين خلال مشواره الفني هو الحملة الدعائية لمشروب "شويبس" في ثمانينيات القرن الماضي، والتي حققت نجاحا كبيرا.

وتعود تفاصيل مشاركة "عابدين" في الحملة الدعائية التي رفضها بشدة في البداية إلى أن أقام المهندس عثمان أحمد عثمان "عزومة" خصيصا له وبدأ في إقناعه بفكرة الإعلان والمشاركة به وبأن المنتج الذي سيعلن عنه هو منتج مصري ومحتاج لدعمه من خلال الإعلان فوافق الفنان حسن عابدين على المشاركة نظير حصوله على 5 آلاف جنيه لمشاركته في الحملة الإعلانية.

وبالفعل حقق الإعلان نجاحا كبير وتم طرحه تحت عنوان "سر شويبس" ولكن كان للنقاد رأي آخر فقد هاجموا الفنان حسن عابدين بشدة لمشاركته في تلك الحملة الدعائية فقد كانوا ينظرون له باعتباره قامة فنية كبيرة لا يصح له تقديم مثل تلك الإعلانات مما أصاب الفنان حسن عابدين باكتئاب بالرغم من نجاح الإعلان، وتم بالفعل عرض العديد من الإعلانات للمشاركة بها مقابل مبالغ كبيرة إلا أن "عابدين" كان يرفض أن يكرر التجربة مرة أخرى.

وكان قد قدم الفنان حسن عابدين خلال مشواره الفني العديد من المسرحيات والأفلام والمسلسلات الناجحة ووصل رصيده الفني إلى ما يتجاوز الـ100 عمل فني، مثل مسرحيات "ع الرصيف، عش المجانين" وأفلام "سنة أولى حب، درب الهوى، الأشقياء" ورحل عن عالمنا في 6 نوفمبر عام 1989 عن عمر يناهز 58 عاما بعد صراع طويل مع مرض سرطان الدم.