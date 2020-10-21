أطباء "المنصورة الدولي" ينقذون مخ طفلة في عملية 5 ساعات

نجح فريق طبي بمستشفى المنصورة الدولي، بمحافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، وعلى مدار 5 ساعات، في إجراء جراحة لإنقاذ حياة طفلة، تبلغ من العمر 11 عاماً، تعاني من نزيف ببطينات المخ، أدى إلى تدهور شديد في درجة الوعي، مما استدعى مهارات خاصة في جراحات المخ، وتمكن الأطباء من إنقاذ حياتها.

وقال الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن ما حدث في هذه العمليات يعتبر إنجازاً جديداً على يد أبطال صحة الدقهلية، حيث نجح الفريق الطبي في سابقة هي الأولى من نوعها بمستشفيات وزارة الصحة، في إنقاذ حياة الطفلة، بعد إصابتها بتدهور شديد في درجة الوعي، نتيجة ارتفاع ضغط السائل النخاعي على جذع المخ.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أنه تم التدخل الجراحي العاجل من قبل الفريق الطبي، وعمل الجراحة بطريقة بسيطة باستخدام جهاز (CVP) بتحويل مسار السائل تحت فروة الرأس، وقد استغرقت العملية حوالي 5 ساعات، وهي تعد من العمليات المتقدمة ذات المهارة الخاصة.

وأشار إلي أنه من المعتاد فى السابق بمثل هذه الحالات، أن يتم تركيب "صمام مخي بروتوني" دائم، مما قد يؤدي إلى مضاعفات في تلك الحالات أو تركيب صمام لخارج المخ فى جهاز تجميع خارجي قد يؤدى الى التهابات بالسحايا المخية، إلا أن الأطباء تمكنوا من تحويل مسار السائل تحت فروة الرأس.

وأكد علي أن الطفلة بحالة مستقرة وأنها بمرحلة المتابعة استعدادا لخروجها بسلام بعد استكمال فتره علاجها

وتقدم وكيل وزارة الصحة بالشكر لإدارة المستشفى والفريق الطبي كل من الدكتور عبدالوارث كسبه دكتوراه جراحه المخ والأعصاب بالقسم، والدكتور أحمد فوزى نائب جراحة المخ و الأعصاب ، والدكتور أحمد عبد الكريم أخصائي التخدير، والفريق المعاون من هيئة التمريض والفنيين بالمستشفى واعدا إياهم بتقديم كافة وسائل المساعدة للرقي والتطور بالمنظومة الصحية وتمنى لهم المزيد من التقدم والازدهار والنجاح.