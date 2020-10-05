إلهام شاهين تكشف سبب غياب سمير غانم عن زفاف شقيقها: أجرى عملية جراحية

كشفت الفنانة إلهام شاهين عن سبب تغيب الفنان سمير غانم وزوجته الفنانة دلال عبد العزيز، عن فرح شقيقها أمير شاهين، الذي حضره عدد كبير من مشاهير الفن.

وقالت "شاهين" لبرنامج "mbc trending"، إن سبب غياب الفنان سمير غانم عن حفل زفاف شقيقها "أمير"، هو إجراء الفنان الكوميدي الكبير عملية جراحية صغيرة منعته وزوجته من الحضور.

ومن جانبه، قال الفنان سمير غانم إن حالته الصحية جيدة، فيما قام الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، بالاطمئنان عليه، مؤكدًا أن الفنانة دلال عبدالعزيز ردت بالنفي على شائعة تعرضه لوعكة صحية، رغم انشغالها بعدد من الأعمال.

وقال "غانم"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، على شاشة "التليفزيون المصري"، إن الفنان شخص عادي مثل أي شخص معرض للمرض، واصفًا شائعة مرضه بـ"حمل كاذب".

وأعرب الفنان سمير غانم، عن انزعاجه الشديد من الأخبار التي تتناول حالته الصحية، كونها تُسبب إزعاجًا لمعجبيه ومحبيه، موضحًا أنه بصحة جيدة "حب الناس ليا نعمة كبيرة عليا.. وأنا لو رحت أخلع ضرسي، وواحد شافنى يعمل خبر ويقول ده راح يخلع رقبته".

وأضاف "غانم"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة"، الذي يُعرض على شاشة "التلفزيون المصري"، مع الإعلامي وائل الإبراشي: "الحمد الله سني مش صغير، بس ربنا مدينى قوة"، موضحًا أن أكبر ثروة لدى أى فنان هو حب الناس له، وأنه حريص بشدة عليهم.

وأوضح أنه لا يحبذ الرد على الشائعات، التى تقول أنه مريض بشدة، وعلى وشك الموت، "أنا مبردش وزوجتى دلال عبدالعزيز، هى اللى اتهرت مكالمات عندما تنشر هذه الأخبار.. لكن أنا اللى بيسألنى أقوله ده حمل كاذب".

وكشف الفنان سمير غانم، أنه سيعود للعمل في مسرحيته "الزهر لما يلعب" بداية من منتصف شهر أكتوبر المقبل، إضافة إلى مشاركته في مسلسل جديد مع ابنته دينا، وتابع: "والمسرحية هتكون فيها سفر لإحدى الدول العربية".

وأضاف "غانم"، أن جائحة كورونا أثرت بالسلب على أعماله الفنية وعطلت عرضها، وتابع ضاحكاً: "لما دخلت كورونا شقلبت الدنيا كلها.. وكلت الزهر".

يذكر أنه في مطلع الشهر الجاري طمأن الفنان سمير غانم الجمهور عن حالته الصحية، قائلا: "أنا نفسي في سني ده ألعب كورة تاني مع الأهلي، وأقعد على كرسي قدام الجون، واللي عاوز يدخل جون يدخله مفيش مشكلة".