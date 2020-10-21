انتشال جثة سيدة تطفو على سطح نيل القناطر بالقليوبية

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة القليوبية من انتشال جثة سيدة، عثر عليها الأهالي طافية على مياه نهر النيل في نطاق مركز القناطر الخيرية، اليوم الأربعاء، وانتقلت قوات الإنقاذ إلى مكان البلاغ، حيث تم انتشال الجثة، ونقلها إلى مستشفى القناطر الخيرية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

تلقى العقيد محمد غيث، مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، بلاغاً من أحد الصيادين بعثوره على جثة سيدة طافية على مياه النيل، وانتقل العميد ياسر منصور، مدير شرطة المسطحات بالقناطر، على رأس قوة من الإنقاذ النهري، وتم انتشال الجثة.

وبمناظرة الجثة، تبين أنها لسيدة في العقد الرابع من العمر، ترتدي ملابسها كاملة، عبارة عن "عباءه سمراء"، ونظارة طبية، ولا توجد معها أي متعلقات تدل على شخصيتها، وتم نقل الجثة إلى مستشفى القناطر العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتم التحفظ على جثة المجني عليها تحت تصرف النيابة.

وفي وقت سابق تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة شاب في العقد الثالث، من نهر النيل بالقناطر الخيرية، حيث تلقى مأمور مركز القناطر الخيرية بلاغاً من أحد الصيادين بالعثور على جثة طافية على المياه، وبالانتقال تبين أن الجثة لشاب في العقد الثالث من العمر، ولا يرتدي أي ملابس، كما تبين وجود آثار لإصابات قديمة بالقدم اليمنى والبطن، وتم نقل الجثة إلى مستشفى القناطر الخيرية، وتولت النيابة التحقيق.