تبدأ من 130 ألف جنيه.. أسعار سيارات "سوزوكي" في السوق المصري

يعد السوق المصري من أكبر الأسواق التي تنتشر فيها ماركات السيارات المختلفة، سواء كانت الأوروبية أو الصينية أو اليابانية، وتعتبر "سوزوكي" اليابانية، من أبرز الشركات التي تحظى بمكانة مرموقة في السوق العالمي.

وتنشر "الوطن"، خلال السطور التالية الطرازات التي يتم طرحها في السوق المصرية من الشركة وأسعارها الرسمية بحسب وكيلها في السوق.

سوزوكي التو

تتوافر السيارة في السوق المصرية بفئة واحدة، وبمحرك سعة 800 سي سي تربو، ويولد قوة 47 حصانًا، وأقصى سرعة 130 كم/ساعة، ويتصل المحرك بناقل حركة مانيوال مزود بخمس سرعات، وتبلغ قوة تسارع السيارة 20 ثانية، وتستهلك السيارة 3.7 لتر لقطع مسافة 100 كم.

وتُصنع السيارة وتُجمع في اليابان، وسعرها في السوق المصري 130 ألف جنيه.

سوزوكي اسبريسو

تتاح في السوق المصرية بمحرك 1000 سي سي، يولد قوة 67 حصانًا، ويتصل المحرك بناقل حركة مانيوال موزود بـ5 سرعات، وتسارع السيارة 14.3 ثانية، وتستهلك السيارة 4.6 لتر لقطع مسافة 100 كم.

ويتم تصنيعها وتجميعها في اليابان، وسعرها في السوق المصري 145 ألف جنيه .

سوزوكي سويفت

تتواجد في السوق المصرية بمحرك 1200 سي سي، يولد قوة 82 حصانًا، وأقصى سعرة للسيارة 180 كم/ساعة، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيك موزود بـ5 سرعات، وتسارع السيارة 12 ثانية، وتستهلك السيارة 6.6 لتر لقطع مسافة 100 كم.

ويتم تصنيعها في اليابان وتجميعها في الهند، وسعرها في السوق المصري 207 آلاف جنيه.

سوزوكي سويفت ديزاير

تباع في السوق المصرية بمحرك 1200 سي سي، الذي يولد قوة 83 حصانًا، وأقصى سعرة للسيارة 170 كم/ساعة، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيك موزود بـ5 سرعات، وتسارع السيارة 13.2 ثانية، وتستهلك السيارة 6.2 لتر لقطع مسافة 100 كم.

ويتم تصنيعها في اليابان وتجميعها في الهند، وسعرها في السوق المصري 209 آلاف جنيه .

سوزوكي ارتيجا

تتوافر في السوق المصرية بمحرك 1500 سي سي، ويولد قوة 109 حصانًا، وأقصى سرعة للسيارة 175 كم/ساعة، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيك موزود بـ4 سرعات، وتستهلك السيارة 6.2 لتر لقطع مسافة 100 كم.

ويتم تصنيعها في اليابان وتجميعها في الهند، وسعرها في السوق المصري 280 ألف جنيه.

سوزوكي ارتيجا

تتاح في السوق المصرية بمحرك 1400 سي سي، يولد قوة 91 حصانًا، وأقصى سرعة للسيارة 190 كم/ساعة، وتتسارع السيارة من 0 إلىسعرة 100 كم في 12 ثانية ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيك موزود بـ4 سرعات.

ويتم تصنيعها في اليابان وتجميعها في الهند، وسعرها في السوق المصري 280 ألف جنيه.