بعد عودة طرح سوزوكي "سويفت" بالأسواق.. مقارنة بينها وبين هيونداي "I10"

يبحث عشاق السيارات دائمًا عن السرعة والراحة والإمكانيات، خاصة في ظل المنافسات المحددة بين الكثير من مصنعي السيارات في العالم، حيث تأتي المفارقات والمقارنات، بين العديد من الطرازات والعلامات التجارية الرائدة في العالم، وفي كل عام تأتي المقارنات بين العديد من السيارات الجديدة.

أعادت شركة "مودرن موتور" الوكيل الحصري للعلامة اليابانية سوزوكي داخل السوق المحلية، طرح موديل جديد لعام 2021 من السيارة "سوزوكي سويفت" هاتشباك، بسعر يبدأ من 206 آلاف جنيه مصري.

وخلال السطور التالية تستعرض "الوطن" مقارنة بين سيارتي "سوزوكي سويفت" و"هيونداي I10"

سوزوكي سويفت

تضم السيارة محركا رباعي الأسطوانات، بسعه لترية تصل إلى 1.2 لتر (1200 سي سي) بقوة 84 حصانا، وعزم دوران 113 نيوتن/متر، ومتصلا بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 5 سرعات.

وتتسارع السيارة من حالة الثبات وحتي الـ100كم خلال 12.9 ثانية، بالإضافة إلى سعة المساحة الخلفية للسيارة والتي تبلغ 265 لترا، وتأتي بجنوط رياضية 15 بوصة، يصل متوسط استهلاك السيارة من الوقود إلى 6.2 لتر لكل 100كم،

هيونداي I10

تحتوي السيارة علي محرك 1250 سي سي بقوة 87 حصانًا، وتبلغ أقصى سرعة للسيارة 166 كم/ساعة، وكما تبلغ فيها قورة التسارع 12.3 ثانية.

ونوع الناقل الحركة أتوماتيك، مزود 4 السرعات وتحتاج السيارة لقطع مسافة 100 كم إلى 5.7 لتر من الوقود.

وتأتي السيارة بأربع فئة مختلفة التجهيزات، وتبدأ بسعر 230 ألف جنيه، وتصل الفئة الأعلى إلى 250 ألف جنيه.