البابا يتوسط لتبني رجال أعمال مخترعات الشباب بلقاء في الكاتدرائية

استضاف البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، عددًا من شباب المخترعين إلى جانب بعض رجال الأعمال وذلك من خلال برنامج "شباب حكاية" الذي تذيعه قناة CTV القبطية.

وأجرى البرنامج حوارًا مع البابا وضيوفه، حيث أبدي رجال الأعمال استعدادهم لتبني مخترعات الشباب وتنفيذها.

وقال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن البابا يولي اهتماما كبيرا بالمخترعين من الشباب ويحرص على تشجيعهم.

وكان البابا كرم العام الماضي، 7 من المخترعين الشباب الذين قدموا ابتكارات جديدة بها إضافة وفائدة للمجتمع المصري، وذلك خلال الاجتماع الأسبوعي له بكنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

ومن ضمن المكرمين: "أوليفيا عادل عن بحث لعلاج فيروس سي، وأبانوب جمال عن بحث في كيفية استخلاص المادة الخام المصنعة للأدوية، وإيهاب عادل عن بحث حول تطوير نظام تحكم لإطفاء الحريق وتطوير نظام تحكم للحريق خاص بالقوات المسلحة، ومايكل صبحي عن اختراع شنط الظهر وأثرها على سلامة الشخص الذي يحملها وقام بتصنيع حزام لتقليل الأضرار، وبيشوي كمال عن ابتكار سماد عضوي (كيمي تال)، ومينا سعد عن اختراع الموتوسيكل الطائ، ونسيم زكريا عن تطوير أعمدة الإنارة لتكون منيرة بإنارة ملونة ذات شكل مبهج وتستخدم لشحن الهاتف".

وفي فبراير الماضي، التقى البابا تواضروس الثاني، مع عدد من الشباب المبتكرين والمخترعين، وتحدث البابا مع الشباب عن تجاربهم، وخبراتهم ورحلة وصولهم إلى ابتكاراتهم، قائلا: "فكرة المخترعين مكانتش موجودة من أربع أو خمس سنين، وده عمل بينمو وبيكبر".

وأضاف البابا: "خلوا نفسكم طويل، متخلوش نفسكم قصير، وكل ما هتثبت مهارة وكفاءة في العمل اللي بتعمله هتيجي ناس تساعدك وتعمل شراكة.. هيحصل.. بس شوية بشوية، لغاية ما يبقى فيه وعي في المجتمع".