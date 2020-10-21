فيديو.. تفاصيل فيلم "بابا العرب" أول عمل درامي عن حياة البابا شنودة

أزاح صناع فيلم "بابا العرب" عن "الأفيش" و"البرومو" الدعائي لأول عمل درامي عن حياة البابا الراحل شنودة الثالث، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية.

والعمل الذي حظى بموافقة لجنة المصنفات الكنسية التابعة للمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة الأنبا مارتيروس، أسقف كنائس شرق السكة الحديد، في 2016، من المقرر أن يكون جاهز للعرض في دور العرض السينمائي صيف 2021.

وكانت الكنيسة، أعلنت موافقة دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، عن العمل لكون البابا راهب تابع للدير، على أن يتولى إنتاج وتنفيذ العمل طاقم مسيحي، إذ تم اختيار المخرج ألبير مكرم لإخراجه، بعد أن تم مراجعة تاريخية للنص للقمص بولس الأنبا بيشوي، سكرتير البابا شنودة، وصار العمل تحت إشرافه.

الفيلم يشرف عليه دير الأنبا بيشوي والكنيسة وافقت عليه بعد أسناد البطولة لفنان مسيحي

وجاءت موافقة الكنيسة بعد تقدم شركة "الريماس للإنتاج الفني" لصاحبها المهندس إبراهيم إسحق بطلب في خطاب رسمي لدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، لإنتاج هذا العمل، على أن يكون عملا سينمائيا ضخما يليق بشخص البابا ويعرض لأبناء مصر كافة، على أن يجسد شخصية البابا شنودة فنان قبطي، مع الالتزام الكامل بتوجيهات الدير وملاحظاته.

واستعان طاقم العمل، بوجه جديد لتجسيد شخصية البابا شنودة، رفضوا الإفصاح عن اسمه، للتشويق وفي إطار الدعاية للعمل الذي يشترك فيه عدد كبير من الممثلين، ويتناول قصة حياة البابا شنودة قبل الرهبنة وبعدها وصولا لجلوسه على الكرسي البابوي وحتى وفاته.

رابط الفيديو:

https://www.facebook.com/watch/?v=726058394651532

وسبق وأنتجت الكنيسة فيلمين تسجيليان عن البابا شنودة الذي توفي في 2012، الأول بعنوان "المزار" من إخراج ألبير مكرم، وإعداد الراهب بولس الأنبا بيشوي سكرتير البابا الراحل، وكذلك فيلم "الراعي" المأخوذ عن كتاب "مصباح الرهبنة المنير" للكاتب نشأت زقلمة، سيناريو وحوار ماهر زكي، إخراج ماجد توفيق، ومراجعة القمص بموا الأنبا بيشوي.

وقصة فيلم "بابا العرب" مأخوذة من كتاب صادر عن دير الأنبا بيشوي عن حياة البابا الراحل فضلا عن الفيلم الوثائقي "المزار"، وقد فوض الأنبا صرابامون، أسقف ورئيس دير الأنبا بيشوي الراحل، في 22 يونيو 2016 الراهب بولس الأنبا بيشوي بمراجعه الفيلم ومد صناعه بوثائق ومعلومات هامة عن حياة البابا شنودة.

ورغم أن بيان الدير الذي صدر في 30 سبتمبر 2016، أشار إلى أنه تم عقد الجلسات التحضرية للعمل وقتها، إلا أن صناع العمل كشفوا أنه من المتوقع أن تبدأ تصوير المشاهد الأولى من الفيلم خلال شهر نوفمبر المقبل، بعد أن تم الانتهاء من تجهيز المتطلبات من ملابس وديكور واختيار مواقع تصوير وبعد الحصول على الموافقة اللازمة.