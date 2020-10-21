بالفيديو.. شاهد أول إعلان لفيلم "البابا شنودة" بابا العرب

انتهت شركة الريماس للإنتاج الفني، من كل الإجراءات التحضيرية الخاصة بفيلم "البابا"، الذي يتناول السيرة الذاتية للبابا شنودة الثالث، ومنها تجهيز الملابس الخاصة لشخصيات العمل، وبناء الديكورات الملائمة، بالإضافة إلى الحصول على جميع الموافقات والتصاريح الخاصة بالتصوير من الجهات المعنية.

كما كشفت الشركة عن الأفيش المبدئي للفيلم والفيديو التشويقي للعمل الذي نشره المنتج إبراهيم إسحق، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وأعلن طارق مرتضى المستشار الإعلامي لمجموعة إسحق جروب، الجهة المنتجة للعمل، في بيان صحفي أصدره منذ قليل، أنه من المتوقع أن تبدأ تصوير المشاهد الأولى من الفيلم خلال شهر نوفمبر المقبل، بعد أن تم الانتهاء من تجهيز المتطلبات من ملابس وديكور واختيار مواقع تصوير.

وأضافت الشركة في بيانها، أن الفيلم يضم مجموعة كبيرة من الفنانين، وسوف يتم الإعلان عنهم في وقت لاحق، وأن بطل الفيلم الذي يجسد شخصية البابا شنودة الثالث سوف يكون بمثابة مفاجاة كبيرة.

فيلم "البابا" سيناريو وحوار وإخراج ألبير مكرم، وإشراف عام عبدالله منصور، وبروديسور فدوى رفيق ومنتج فني نبيل صبحي، والفيلم من إنتاج شركة الريماس للإنتاج الفني "إبراهيم إسحق"، إحدى شركات مجموعه إسحق جروب.