بطل فيلم Tenet يشارك كريستيان بيل في فيلم جديد

انضم الممثل جون ديفيد واشنطن إلى كريستيان بيل ومارجوت روبي للمشاركة في أحدث فيلم للمخرج "ديفيد أو. راسل".

لم يتم تحديد عنوان للفيلم الذي يكتبه مخرجه "ديفيد أو. راسل"، ويخطط المنتجون لبدء التنفيذ في لوس أنجلوس في يناير المقبل، بحسب موقع Variety.

يذكر أنه في وقت سابق من هذا العام، تم إرفاق الممثل مايكل ب. جوردان بالمشروع، لكن تم تغيير خطة العمل.

مخرج وكاتب الفيلم ديفيد أو. راسل، ولد 20 أغسطس 1980، وأخرج من قبل 13 فيلما، ما بين الروائي والقصير وترشح لجائزة أوسكار 5 مرات، الأولى في فئة أفضل مخرج عن فيلم The Fighter عام 2011، وترشح عام 2013، في فئتي أفضل إخراج وسيناريو مقتبس، وعام 2014 في فئتي أفضل أفضل مخرج وأفضل سيناريو أصلي، لكنه لم يحصد أي منها.

أما الممثل جون ديفيد واشنطن المشارك في الفيلم مواليد، 28 يوليو 1984، في أمريكا، واختارته أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة المسؤولة عن ترشيح وتوزيع جوائز أوسكار، من بين المنضمين لعضويتها، ضمن 819 فنانًا.

وشارك جون ديفيد واشنطن حتى الآن في 7 أفلام ومسلسلين. ويعرض لجون ديفيد واشنطن حاليا فيلم Tenet للمخرج كريستوفر نولان، وحقق حتى الآن أرباح وصلت لـ 307 مليون دولار.

أما مارجوت روبي ولدت في أستراليا عام 1990، ورشحتها أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، لجائزة أوسكار مرة في فئة أفضل ممثل دور مساعد في دورتها رقم 92، عن دورها في فيلم "Bombshell"، ومرة أيضًا في فئة أفضل ممثلة دور رئيسي في فيلم "I, Tonya" عام 2018، وترشحت لجائزة بافتا 4 مرات.

وفي عام 2019 شاركت "روبي" في فيلم "ذات مرة في هوليود" مع ليوناردو دي كابريو وبراد بيت ومن إخراج كواينتن تارانتينو.

كما عرض لها العام الجاري فيلم "Birds of prey"، وهو من إخراج كاثي يان، وحقق نجاحًا كبيرًا وقت طرحه بالسينما وتصدّر البوكس أوفيس عدة أسابيع.

أما كريستيان بيل، شارك كممثل في أكثر من 50 عملا، وترشح لجائزة أوسكار 4 مرات وحصدها مرة واحدة عام 2011 في فئة أفضل ممثل دور مساعد عن فيلم The Fighter