"الحرب مع الجد" لروبرت دي نيرو يتفوق على "Tenet" بعد عرضه داخل أمريكا

في ظل وجود أزمة شديدة تواجه صناعة السينما بسبب فيروس كورونا، حقق فيلم "الحرب مع الجد"، للنجم روبرت دي نيرو إيرادات تساوي 3.6 مليون دولار بعد عرضه بـ 4 أيام داخل 2205 دور عرض بأمريكا.

على الرغم من تلقى الفيلم انتقادات من النقاد بحسب موقع Variety، إلا أنه قد تكون أرباحه مناسبة في في زمن الوباء، خاصة وأن الأسواق الرئيسية مثل مدينة نيويورك ولوس أنجلوس مازالت مغلقة.

هذا الأسبوع، أزاح فيلم "الحرب مع الجد" فيلم Tenet، للمخرج كريستوفر نولان من المرتبة الأولى في البوكس أوفيس، حيث حقق الأخير 2.1 مليون دولار فقط في الأسبوع الحالي.

وبحسب مجلة فوربس، أن شباك التذاكر في الوقت الحالي هو الأسوأ منذ عام 1988، والأمور لا تزال غامضة.

الفيلم الكوميدي الحرب مع الجد من إخراج تيم هيل، وسيناريو لـ مات إمبر وتوم ج ستيل، ومأخوذ من كتاب لـ روبرت كيميل سميث.

يحكي الفيلم عن حياة "الحفيد" بيتر الذي يحاول استعادة غرفته حيث شاركه فيها جده "إيد" والذي يجسده "روبرت دي نيرو"، ويشارك في بطولة الفيلم الممثلة أوما ثورمان بالإضافة إلى كريستوفر والكن، ويوجين ليفي.

يذكر أن روبرت دي نيرو، يحضر حاليا لعدد من المشاريع السينمائية، منها مشاركته بطولته فيلم Killers of the Flower Moon، مع ليونارد دي كابريو، والمأخوذ عن كتاب لديفيد جران، وسيناريو لإريك روث، وإخراج مارتن سكورسيزي.

كما يشارك في فيلم The comeback trail، من إخراج جورج جالو، والذي شارك في تأليفه مع جوش بوسنر ويجسد فيه دينيرو دور منتج سينمائي، ويشاركه البطولة النجم مورجان فريمان. وأعلن كذلك مشاركته في فيلم After Exile

وآخر أفلام دي نيرو كان الرجل الأيرلندي، بعدما جسد شخصية فرانك شيران، وترشح الفيلم لـ10 جوائز أوسكار، وكان من إخراج مارتن سكورسيزي، وشارك في البطولة آل باتشينو وجوي بيشي.