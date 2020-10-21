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لتغيبهم بدون سند قانوني.. إحالة 92 موظفا للتحقيق في الدلنجات بالبحيرة

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أحمد حفنى
01:01 م | الأربعاء 21 أكتوبر 2020
حملة متابعة المصالح الحكومية بالبحيرة

حملة متابعة المصالح الحكومية بالبحيرة

نفذت محافظة البحيرة، اليوم، حملات متابعة لعدد كبير من المصالح الخدمية، للتأكد من تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، والوقوف على الانضباط الإداري وحركة سير العمل بالمصالح والهيئات الحكومية، لمعرفة مدى التزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين، مع استمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة.

وأسفرت حملة الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات، بالتنسيق مع الرقابة والمتابعة، عن إحالة 92 عاملا بالوحدة المحلية لقرية الوفائية، وبعض المصالح الحكومية في القرية، للتحقيق لتغيبهم بدون سند قانوني.

من جانبه، وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بالمتابعة والوقوف على مدى الانضباط الإداري، وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية، لمعرفة مدى التزام العاملين بالقواعد المنظمة، ومواعيد العمل الرسمية، مع ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية كافة، حيال المخالفين والمقصرين، مع استمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة.

وفي وقت سابق، نفذت الوحدة المحلية بمركز ومدينة شبراخيت، حملة مرورية بالتنسيق مع الرقابة والمتابعة، أسفرت عن إحالة 18 عاملا بالوحدات الصحية بمحلة بشر وكنيسة أورين، للتحقيق لتغيبهم بدون سند قانوني.

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