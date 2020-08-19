محافظ المنيا يشكل مجموعة للمتابعة الميدانية لتحقيق الانضباط الإداري

قرر اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، تشكيل مجموعة عمل للمتابعة الميدانية اليومية للحالة العامة بكل وحدة محلية، من أعضاء التفتيش المالي والإداري.

جاء ذلك خلال أول اجتماع عقده المحافظ، مع المجموعة بحضور المهندس محمد النجار، السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء المدن بالمحافظة، وأعضاء المجموعة المشكلة للمتابعة الميدانية بكل وحدة محلية، والإدارات المعنية.

وأوضح المحافظ أن مجموعة العمل للمتابعة الميدانية ستقوم بالمرور اليومي بدائرة كل وحدة محلية للمدينة أو القرية لمتابعة الحالة العامة من مباني ونظافة وإشغالات وتعديات على أملاك الدولة وغيرها، والإخطار عنها سواء للمختصين بالوحدة المحلية المعنية أو المحافظة لتلافي تلك المخالفات، على أن يتفرغ أعضاء مجموعة العمل بشكل كامل لأداء الواجبات المنوطة بهم.

وشدد المحافظ، على أن الهدف من المتابعة اليومية هو تحقيق الانضباط الإداري، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ورصد السلبيات وإيجاد الحلول وتذليل كافة العقبات، موجها برفع تقرير دوري يتضمن ما تم رصده خلال الحملات بجميع الوحدات المحلية.

وجه المحافظ، بتكثيف جهود وحملات المتابعة الميدانية بالمحافظة لكافة القطاعات الخدمية بالقرى والنجوع والمراكز ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها والوقوف على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عند رصد أي خلل أو إهمال أو تقصير في العمل.

وأكد المحافظ، حرصه على الاهتمام بجميع الخدمات التي تهم المواطن في حياته اليومية، ومراعاة مصالح المواطنين، بالإضافة إلى رصد المخالفات والسلبيات، فضلا عن الاهتمام بالنظافة العامة بجميع قري ومراكز ومدن المحافظة، والإبلاغ الفوري عن أي مشاكل يتم التعامل معها والعمل على حلها بصورة عاجلة.