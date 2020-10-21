فيديو.. السيسي: ترسيم الحدود مع اليونان يعكس حجم التفاهم وقوة العلاقات

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ القمم المصرية القبرصية اليونانية وتكرار انعقادها، انعكاس لقوة العلاقات المصرية اليونانية القبرصية، مشددا على أنّ العلاقات بين الدول الثلاث، تأتي امتداد للعلاقات التاريخية المستقرة والمستمرة.

وأعرب الرئيس السيسي عن أمله بأن تشهد العلاقات المصرية القبرصية اليونانية قوة دفع في المجالات المختلفة، لافتا إلى أنّ اتفاق الترسيم الجزئي للحدود يعكس حجم التفاهم وقوة العلاقات واحترام القوانين والأعراف الدولية فيما يخص مثل هذه الاتفاقيات، وتصديق البرلمانات على الاتفاقية يعكس مدى نجاحها وتحقيق الأهداف المرجوة منها.

وأعرب الرئيس السيسي عن أمله بأن تكون كل الموضوعات التي يتم التعامل معها تكون في إطار القوانين والأعراف الدولية، خاصة وأنّ التعاون من أجل التنمية والاستقرار والبناء أفضل بكثير من التشاحن، متابعا: "مصر وقبرص واليونان دائما متعاونون، تجمعهم علاقات تاريخية ممتدة ويتم بناء المزيد من التعاون عليها.. ودائما معا".

وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، التقى كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء اليونان، قبيل انعقاد القمة الثلاثية.

وغادر الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم إلى العاصمة القبرصية نيقوسيا، للمشاركة في القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان في جولتها الثامنة، في إطار آلية التعاون التي تجمع الدول الثلاث.

وتأتي القمة الثلاثية في سياق دعم وتعميق العلاقات المتميزة بين الدول الثلاث، وتعزيز التشاور السياسي وتبادل الرؤي بشأن سبل التصدي للتحديات التي تواجه منطقتي شرق المتوسط، والشرق الاوسط، كما تهدف القمة إلى البناء على ما تحقق خلال القمم السبع السابقة، وتقييم التطور في مختلف مجالات التعاون، ومتابعة المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها في إطار الآلية الثلاثية.

وبحث الرئيس السيسي، مع الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، العلاقات الثنائية بين البلدين والتي شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، فضلا عن تناول سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، والتشاور حول القضايا والملفات الإقليمية.

ويعقد الرئيس لقاءً مع كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء اليونان، للتشاور بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية على الأصعدة كافة، وذلك في إطار الروابط الوثيقة التي تجمع بين مصر واليونان، وحرص البلدين على تدعيم التعاون بينهما ومواصلة التشاور المكثف حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.