مفاجأة.. المتهم الرئيسي بقتل "فتاة المعادي" مدمن حشيش

قالت النيابة العامة، إن المتهمان بقتل المجني عليها مريم محمد المعروفة بـ"فتاة المعادي"، اعترفا بارتكاب الواقعة، كما أقر أحدهما بتعاطي المخدرات.

واستعرضت النيابة العامة، في بيان، الأدلة التي أقامتها على الاتهامات المنسوبة للمتهمين، ومنها شهادة 7 شهود تعرف أحدهم على المتهم الذي قاد السيارة المستخدمة في الجريمة، أثناء عرضه عليه عرضًا قانونيًّا، وإقرارات المتهمين اللذين ارتكبا واقعة القتل والسرقة في التحقيقات، والتي تطابقت مع ما شهد به الشهود.

وشملت الأدلة إقرار المتهمين بتصوير حصلت عليه "النيابة العامة"، أظهر المجني عليها قبل وقوع الجريمة بلحظات، حاملة الحقيبة المسروقة، ولحظة سقوطها ومرور أحد إطارات السيارة عليها.، فضلًا عن إقرار أحد المتهمين بتعاطيه جوهر الحشيش المخدر، وثبوت ذلك في تقرير مصلحة الطب الشرعي، لنتيجة تحليل العينة المأخذوة منه.

وأمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، لاتهامهما وآخر، بقتل المجني عليها عمدا.