مواعيد تسليم أراض الإسكان الأكثر تميزا والاجتماعي وبيت الوطن في العبور

أعلن جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، تسليم قطع أراضي الإسكان الأكثر تميزًا (4، 5، 6) وكذلك قطع أراضي الإسكان الاجتماعي وقطع أراضي بيت الوطن (zone A, C, D, E) بمنطقة الـ2600 فدان وذلك طبقًا للآتي:

أولًا: أراضي الإسكان الأكثر تميزًا

سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان الأكثر تميزاً (6)، كالتالي: قطع بلوك 26063، من 1 : 11، يوم الأحد الموافق 1 نوفمبر المقبل.

ويتم تسليم قطع أراضي الإسكان الأكثر تميزاً (4) كالتالي:

قطع بلوك 26045، من 1 : 28، يوم الاثنين 2 نوفمبر 2020، وقطع بلوك 26046، من 1 : 37، يوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2020، وقطع بلوك 26047، من 1 : 21، يوم الأربعاء 4 نوفمبر 2020.

وقطع بلوك 26048، من 1 : 14، يوم الخميس 5 نوفمبر 2020، وقطع بلوك 26049، من 1 : 23، يوم الأحد 8 نوفمبر 2020، وقطع بلوك 26050، من 1 : 43، يوم الاثنين 9 نوفمبر 2020، وقطع بلوك 26051، من 1 : 9، يوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2020.

ويتم تسليم قطع أراضي الإسكان الأكثر تميزاً (5) كالتالي:

قطع بلوك 26052، من 1 : 42، يوم الأربعاء 11 نوفمبر 2020، وقطع بلوك 26053، من 1 : 24، يوم الخميس 12 نوفمبر 2020.

ثانيًا: أراضي الإسكان الاجتماعي

ويتم تسليم قطع أراضي الإسكان كالتالي:

قطع بلوك 41001، من 1 : 26، يوم الأحد 15 نوفمبر 2020، وقطع بلوك 41002، من 1 : 15، يوم الاثنين 16 نوفمبر 2020، وقطع بلوك 41004، من 1 : 16، يوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2020.

وقطع بلوك 41005، من 1 : 24، يوم الأربعاء 18 نوفمبر 2020، وقطع بلوك 41014، من 1 : 17، يوم الخميس 19 نوفمبر 2020، وقطع بلوك 41015، من 1 : 27، يوم الأحد 22 نوفمبر 2020، وقطع بلوك 41016، من 1 : 42، يوم الاثنين 23 نوفمبر 2020.

على أن يكون أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس أيام 24 و25 و26 نوفمبر 2020 للمواطنين الذين تخلفوا عن مواعيد الاستلام.

ثالثًا: أراضي إسكان بيت الوطن

سيتم تسليم قطع أراضي "بيت الوطن" كالتالي:

(zone A)، القطع من 1: 29، يوم الأحد 29 نوفمبر 2020، والقطع من 30 : 54، يوم الاثنين 30 نوفبمر 2020.

(zone C)، القطع من 1: 37، يوم الثلاثاء 1 ديسمبر 2020، والقطع من 38 : 90، يوم الأربعاء 2 ديسمبر 2020.

(zone D)، القطع من 1: 48، يوم الخميس 3 ديسمبر 2020، و(zone E) القطع من 1 : 62، يوم الأحد 13 ديسمبر 2020.

وأشار الجهاز إلى تخصيص الأيام من الاثنين 14 ديسمبر 2020 وحتى الخميس 17 ديسمبر من نفس الشهر، للعملاء الذين تخلفوا عن الاستلام لجميع البلوكات المذكورة بالإعلان.

وعلى العملاء التوجه إلى مقر الجهاز (بالإدارة العقارية) لفتح ملف للقطعة ومعهم ما يفيد سداد المستحقات المالية والمستندات الخاصة بقطعة الأرض قبل الاستلام بوقت كافِ.