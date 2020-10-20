اختر الأفضل لك.. مقارنة بين وحدات "الإسكان": المساحة والقسط والأسعار

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإطلاق مبادرة سكن لكل المصريين، يعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري طرح 125 ألف وحدة إسكان اجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخل.

"الوطن" تستعرض مقارنة بين الوحدات المطروحة من حيث المساحات ومبلغ مقدم الحجز والأسعار وقيمة القسط الشهري لاختيار الأنسب لك..

وحدات سكنية لمنخفضي الدخل

جرى طرح 100 ألف وحدة إسكان اجتماعي "كاملة التشطيب" لمنخفضي الدخل، تسلم خلال 36 شهرًا، بمدن "العبور الجديدة - بدر "حدائق العاصمة" - 15 مايو - العاشر من رمضان - حدائق أكتوبر - السادات الجديدة (منطقة غرب المطار) - المنيا الجديدة - ملوي الجديدة - قنا الجديدة - سوهاج الجديدة - أسوان الجديدة".

الشقة الـ75 مترًا

- الوحدة عبارة عن غرفتين وصالة.

- سعر الوحدة السكنية 244 ألف جنيه "قابلة للزيادة في حدود نسبة 10% كحد أقصى".

- يتم شراء كراسة الشروط بمبلغ 100 جنيه، إضافة إلى 350 جنيهًا مصروفات إدارية لا تُسترد.

- يدفع المواطن مقدم الحجز الذي يبلغ 12.5 ألف جنيه للوحدة.

- يدفع المواطن نسبة نحو 5% من إجمالي سعر البيع النهائي للوحدة لوديعة الصيانة.

- بعد ذلك يسدد المواطن مبلغ تقسيط 2100 جنيه بواقع 12 دفعة ربع سنوية خلال مدة التنفيذ تبدأ في 1 أبريل 2021 لمدة 36 شهرًا.

- وبعد الاستلام يتم سداد باقي ثمن الوحدة بنظام التمويل العقاري، لمدة تصل إلى 20 عامًا بسعر عائد 7% سنويًا "متناقصة".

الشقة الـ90 مترًا

- الوحدة عبارة عن 3 غرف وصالة.

- سعر الوحدة السكنية 310 آلاف جنيه "قابلة للزيادة في حدود نسبة 10% كحد أقصى".

- يتم شراء كراسة الشروط بمبلغ 100 جنيه، إضافة إلى 350 جنيهًا مصروفات إدارية لا تُسترد.

- يدفع المواطن بدفع مقدم الحجز والذي يبلغ 15.5 ألف جنيه للوحدة.

- يدفع المواطن نسبة نحو 5% من إجمالي سعر البيع النهائي للوحدة لوديعة الصيانة.

- بعد ذلك يسدد المواطن مبلغ تقسيط 2600 جنيه بواقع 12 دفعة ربع سنوية خلال مدة التنفيذ تبدأ في 1 أبريل 2021 لمدة 36 شهرًا.

- وبعد الاستلام يتم سداد باقي ثمن الوحدة بنظام التمويل العقاري، لمدة تصل إلى 20 عامًا بسعر عائد 7% سنويًا "متناقصة".

وتتحمل دعم غير مباشر يُقدر بـ(210 إلى 280 ألف جنيه) لكل وحدة سكنية، وذلك قيمة (تكلفة تنفيذ المرافق العامة + قيمة الانتفاع بالأرض + الأعباء التمويلية + دعم عائد التمويل العقاري)، إلى جانب تقديم الصندوق دعم نقدي مباشر للمواطن، يتراوح بين 50 و60 ألف جنيه حسب مستوى الدخل، ويُخصم من سعر بيع الوحدة.

وحدات سكنية لمتوسطي الدخل

تم طرح 25 ألف وحدة إسكان اجتماعي "كاملة التشطيب" لمتوسطي الدخل تسلم خلال 36 شهرًا، بمدن: "6 أكتوبر - حدائق أكتوبر - بدر "حدائق العاصمة" - 15 مايو - العلمين الجديدة - العاشر من رمضان - رشيد الجديدة - بني سويف الجديدة - المنيا الجديدة - ناصر - أسوان الجديدة".

الشقة الـ100 متر

- سعر الوحدة السكنية 471 ألف جنيه "قابلة للزيادة في حدود نسبة 10% كحد أقصى".

- يتم شراء كراسة الشروط بمبلغ 150 جنيهًا، إضافة إلى مبلغ 400 جنيه مصروفات إدارية لا تُسترد.

- يدفع المواطن مقدم الحجز والذي يبلغ 48 ألف جنيه للوحدة.

- يدفع المواطن نسبة نحو 5% من إجمالي سعر البيع النهائي للوحدة لوديعة الصيانة.

- بعد ذلك يسدد المواطن 12 دفعة ربع سنوية بواقع 25% من إجمالي ثمن الوحدة، إذ يبلغ القسط الربع سنوي نحو 10 آلاف جنيه بواقع 120 ألف جنيه لمدة 36 شهرًا.

- وبعد الاستلام يتم سداد باقي ثمن الوحدة بحد أقصى 65% من ثمن بيعها بنظام التمويل العقاري، لمدة تصل إلى 20 عامًا بسعر عائد 8% سنويًا "متناقصة".

الشقة الـ110 مترات

- سعر الوحدة السكنية 503 آلاف جنيه "قابلة للزيادة في حدود نسبة 10% كحد أقصى".

- يتم شراء كراسة الشروط بمبلغ 150 جنيهًا، إضافة إلى مبلغ 400 جنيه مصروفات إدارية لا تُسترد.

- يدفع المواطن مقدم الحجز الذي يبلغ 51 ألف جنيه للوحدة.

- يدفع المواطن نسبة نحو 5% من إجمالي سعر البيع النهائي للوحدة لوديعة الصيانة.

- بعد ذلك يسدد المواطن 12 دفعة ربع سنوية بواقع 25% من إجمالي ثمن الوحدة، إذ يبلغ القسط الربع سنوي نحو 10.5 آلاف جنيه بواقع 126 ألف جنيه لمدة 36 شهرًا.

- وبعد الاستلام يتم سداد باقي ثمن الوحدة بحد أقصى 65% من ثمن بيعها بنظام التمويل العقاري، لمدة تصل إلى 20 عامًا بسعر عائد 8% سنويًا "متناقصة".

الشقة الـ120 مترًا

- سعر الوحدة السكنية 546 ألف جنيه "قابلة للزيادة في حدود نسبة 10% كحد أقصى".

- يتم شراء كراسة الشروط بمبلغ 150 جنيهًا، إضافة إلى مبلغ 400 جنيه مصروفات إدارية لا تُسترد.

- يدفع المواطن مقدم الحجز الذي يبلغ 55 ألف جنيه للوحدة.

- يدفع المواطن نسبة نحو 5% من إجمالي سعر البيع النهائي للوحدة لوديعة الصيانة.

- بعد ذلك يسدد المواطن 12 دفعة ربع سنوية بواقع 25% من إجمالي ثمن الوحدة، إذ يبلغ القسط الربع سنوي نحو 11.5 آلاف جنيه بواقع 138 ألف جنيه لمدة 36 شهرًا.

- وبعد الاستلام يتم سداد باقي ثمن الوحدة بحد أقصى 65% من ثمن بيعها بنظام التمويل العقاري، لمدة تصل إلى 20 عامًا بسعر عائد 8% سنويًا "متناقصة".

وتتحمل الدولة دعم غير مباشر تقديري لكل وحدة سكنية في حدود مبلغ يتراوح بين (190 - 250 ألف جنيه) "قيمة الانتفاع بالأرض + دعم عائد التمويل العقاري".