مي عبدالحميد: دعم الدولة في وحدات الإسكان الاجتماعي يصل لـ280 ألف جنيه

قالت المهندسة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إن الصندوق طرح 125 ألف وحدة سكنية كمرحلة أولى من ضمن 250 ألفا وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وسيتم عمل طرح آخر، بعد استيفاء الطلبات الخاصة بالطرح الحالي.

وأضافت "عبد الحميد"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه تم طرح 100 ألف وحدة لمنخفضي الدخل، وهي الأسرة التي دخلها 6 آلاف جنيه، والأعزب 4 آلاف جنيه، الفئات جزء منها يستحق دعما نقديا، وجزء آخر دعم مرافق وغيرها، الدعم النقدي يُوجه للفئات الأقل، وكلما زاد الدخل يقل الدعم بشكل كبير.

ولفتت إلى أن الدعم النقدي للدولة يصل 60 ألف جنيه لثمن الوحدة، ودعم غير مباشر يتراوح من 220 ويصل لـ280 ألف جنيه تقريبا من دعم الفائدة، ودعم الوحدة ودعم المرافق وغيرها.

وأشارت إلى أن الـ100 ألف وحدة مساحتها 75 مترا لأسرة صغيرة، والغالبية في 90 مترا للأسرة التي دخلها أعلى ويحتاج إلى وحدة أكبر، لافتة إلى أن تلك الوحدات يتم تنفيذها بعد ثلاث سنوات، لافتة إلى أن الرئيس وجه باستيعاب أكبر فئات من الدخل، فقامت الإسكان الاجتماعي بإدخال متوسطي الدخل الذين يصل دخل الأسرة 9 آلاف جنيه، ويحصلون على وحدات بأقل من سعر السوق.

وواصلت أن الصندوق أصبح له خبرة جيدة من الإعلانات الماضية، وتم اختيار الأماكن التي عليها طلب، وتم طرح الطلبات في المدن الجديدة التي أصبح بها حياة متكاملة في الوقت الحالي، 75%، ما تم تقديمه من الوحدات في المدن الجديدة، لافتة إلى أن الإقبال كبير جدا على السكن في المدن الجديدة، خاصة في الصعيد مثل سوهاج الجديدة وغيرها.

ولفتت إلى أن الاشتراطات مستوى الدخل وعدم سبق الاستفادة، أي أنه لم يكن قد حصل على وحدة سكنية من قبل، موضحة أن المواطن يمضي إقرارا بأنه يسكن في الوحدة، ويظل فيها بشكل دائم، مشيرة إلى أن أي شخص يحصل على الوحدة ويؤجرها يتم سحب الشقة منه بعد عمل محضر بذلك.