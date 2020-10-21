نجل حسن عابدين: والدي طرد من أمام قبر الرسول.. و"الشعراوي" منعه من الاعتزال

قال خالد حسن عابدين، نجل الفنان حسن عابدين، إن والده كان رقيق المشاعر للغاية، ومن وقت لآخر كان يسافر لأداء مناسك العمرة.

وأضاف عابدين، خلال مداخلة عبر سكايب، ببرنامج "مساء DMC"، المذاع على فضائية DMC، أنه "لو فيه موسم حج يروح، وفي مرة كان عند مقام النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بيبكي وحرس المقام تقريبًا كانوا عارفين إن ده ممثل فخرجوه بره وقالوا إن ده ممثل ومايستحقش يقف هنا، وكان في السبعينات تقريبا، والموقف ده هو اللي أثر في نفسيته جدا ورجع حبس نفسه في أوضته".

وتابع: "في هذا الوقت الذي حدث فيه الموقف كان يعمل في مسرحية عش المجانين، وعندما عاد من العمرة حبس نفسه في غرفته نحو 10 أيام، ماكانش بيخرج غير علشان يروح يصلي فقط وقرر فجأة إنه يعتزل، وبالفعل أخذ القرار وبدأ في التفكير هيعمل إيه بعد كده أو هيشتغل إيه".

وتابع أنه "بعد أخذ قرار اعتزاله كان له صديق مقرب من الفنان إبراهيم الشامي وكان جارا للشيخ محمد متولي الشعراوي في منطقة الحسين، وقال له ماتقررش انت وتعالى نروح للشيخ الشعراوي، وناخد رأيه، ولو سمح لك خلاص، وبعد كده خد قرارك انت، وفعلا راح وكانت هنا النقطة اللي شرحت قلبه فعلا، وفي الوقت ده لما راحوا للشعراوي كان بيصلي وقعدوا جمبه وهو بيصلي وبعد ما خلص صلاة راح هاجم على والده الفنان حسن عابدين وباسه واندهش لما قاله أنت حبيبي وأنا بتفرج عليك".

وأكمل أن "الفنان حسن عابدين قال له أنا جاي آخد رأيك في قرار اعتزالي وقال له لما أنت تمشي أنا هتفرج على مين بعد كده، وفعلا تراجع تماما عن فكرة الاعتزال".

وكان قد قدم الفنان حسن عابدين خلال مشواره الفني العديد من المسرحيات والأفلام والمسلسلات الناجحة ووصل رصيده الفني إلى ما يتجاوز الـ100 عمل فني، مثل مسرحيات "ع الرصيف، عش المجانين" وأفلام "سنة أولى حب، درب الهوى، الأشقياء" ورحل عن عالمنا في 6 نوفمبر عام 1989 عن عمر يناهز 58 عاما بعد صراع طويل مع مرض سرطان الدم.