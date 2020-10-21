إستقطاع حارتين مرورية بمحور 26 يوليو بمنطقة ناهيا للقيام بأعمال صيانة

تقوم الإدارة العامة للمرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع القيام بتنفيذ أعمال صيانة محور 26 يوليو وإصلاح مناطق الهبوط والتشققات الأرضية فى المسافة من أعلى منطقة ناهيا وحتى أعلى منطقة المنصورية فى الإتجاه القادم من أعلى ميدان لبنان إتجاه مدينة 6 أكتوبر.. حيث سيتم إستقطاع عدد (2) حارة مرورية أقصى يمين الطريق بمنطقة الأعمال بطول 400 متر مع تسيير الحركة المرورية فى باقى عرض الإتجاه، وذلك على أن يتم بدء الأعمال من الساعة الـ 12,5 صباح يوم الجمعة الموافق 23/10/2020 على أن تكون الأعمال على مدار اليوم الكامل.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة للمرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة ووضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين .