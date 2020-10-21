بدرية طلبة تكشف لـ"الوطن" تطورات حالتها الصحية: "برد شديد مش كورونا"

تعرضت الفنانة بدرية طلبة، لوعكة صحية، بسبب نزلة برد شديدة ألمت بها، ونفت إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وكشفت بدرية طلبة عن تطورات حالتها الصحية قائلة لـ"الوطن": "عندي دور برد شديد، خصوصا إني مصابة بحساسية الصدر، ومع تغير الفصول أصُاب بدور برد صعب، ولكن الأمر بعيدة عن كورونا، الحمد لله".

وعن تفاعل الجمهور وعدد من الفنانين بدعوات الشفاء لها علقت، "الحمد لله، أكبر نعمه من ربنا.. ربنا يديمها عليا".

وكتبت بدرية طلبة، عبر حسابها على فيس بوك، قائلة: "دعواتكم ليا بالشفاء من فضلكم دور برد ابن حلال، خالي من أي شبهات، برد عادي من بتاع زمان الحمد لله، تعبانة جدًا".

وتبادل عدد من نجوم الفن الدعوات لها، متمنين لها الشفاء العاجل، وكتبت الفنانة نسرين أمين: "ألف سلامة عليكي"، وقالت نرمين ماهر، "ألف سلامة يا بدارة".ووجهت الفنانة سوسن بدر رسالة خاصة لها قائلة، "سلامتك يا قلبي إن شاء الله هاتبقي زي الفل، أنت جامدة".وتمنى الفنان محمد شاهين الشفاء العاجل لها قائلاً: "مليون سلامة يا بدارة ألف سلامة عليكي".

شاركت بدرية في موسم رمضان الماضي، بعدد من الأعمال الدرامية، بينها مساسل البرنس، الذي جسدت من خلاله دور راقصة، بطولة محمد رمضان، سلوى عثمان، نجلاء بدر، أحمد زاهر، نور اللبنانية، أحمد داش، إدوارد، محمد علاء، تأليف و إخراج محمد سامي.

كما شاركت بدرية طلبة، في مسلسل "ونحب تاني ليه"، بطولة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، سوسن بدر، شريف منير، كارولين عزمي، وفاء سالم، تارا عماد، تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري، وجسدت بدرية طلبة من خلاله شخصية شقيقة عماد رشاد.