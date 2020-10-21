مجلس الوزراء للمصريين: إصابات كورونا تزيد.. وغرامة لمن لا يرتدي كمامة

أعلن مجلس الوزراء، فيما يتعلق بمتابعة آخر المستجدات الخاصة بانتشار فيروس كورونا، أنّ التقارير أظهرت أنّ أعداد المصابين بالفيروس بدأت تأخذ منحى تصاعدي مرة أخرى، ما يدعو إلى أهمية الاستمرار والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وأهمية ارتداء الكمامات في مختلف المواقع والأماكن العامة، ووسائل النقل الجماعي، موجّها بتطبيق الغرامات على غير الملتزمين، حفاظا على الصحة العامة لجميع المواطنين.

وجدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التأكيد على أهمية الحفاظ على استقرار الوطن، والعمل على رفع وعي المواطنين بأهمية ذلك، مؤكدا أنّه دون استقرار الوطن، فلن نستطيع تحقيق أي تقدم في مختلف مناحى الحياة.

ولفت مدبولي، إلى تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، المستمر، على أنّه لن يستطيع أحد النيل من هذا الوطن من الخارج، قائلا: "مصر تمتلك جيش قوي"، مشيرا إلى محاولات التشكيك والاتهامات، وحروب الشائعات التي تحدث في الداخل، ما يستدعي العمل على رفع الوعي لدى المواطنين، باعتبار ذلك هو أهم سلاح للمواجهة حاليا.

وتقدمت الحكومة خلال اجتماعها بالتهنئة إلى مجلس الشيوخ، بانعقاد جلسته الافتتاحية وأداء أعضائه اليمين الدستورية، في الخطوة التي تكتمل بها المنظومة التشريعية في مصر.

كما تقدم الدكتور مصطفى مدبولي، بالتهنئة إلى الدكتور محمود محيي الدين، لتعيينه مديرا تنفيذيا بصندوق النقد الدولي، وعضوا بمجلس إدارته ممثلا لمصر والمجموعة العربية، مشيرا إلى أنّ هذا الاختيار يدعم مصر في المحافل الدولية والمؤسسات الدولية.

وهنأ رئيس الوزراء، الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لاختياره المتحدث الأفضل في الاجتماع الوزاري لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو"، وكانت كلمته بعنوان "العودة إلى المدارس بالدول العربية في ظل أزمة كورونا وكيفية ضمان استمرارية التعليم الجيد للجميع".