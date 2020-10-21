تواضروس يبحث الأمور الرعوية في ظل كورونا مع أسقف منفلوط وتوابعها

استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، مع الأنبا ثاوفيلس، أسقف منفلوط وتوابعها للأقباط الأرثوذكس بمحافظة أسيوط.

وقال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنّه جرى خلال اللقاء بحث عدد من الأمور الرعوية في ظل إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، وفي إطار اللقاءات الدورية التي يعقدها البابا مع مطارنة وأساقفة الكنيسة للأطمئنان على مسار الخدمة بالكرازة المرقسية.

وكان البابا تواضروس، حضر بجانب السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، احتفالية اليوم العالمي للعصا البيضاء (رمز الاستقلالية لذوي الإعاقة البصرية)، التي أقيمت، أمس، على مسرح الأنبا رويس في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

ويقام اليوم العالمي للعصا البيضاء يوم 15 من شهر أكتوبر كل عام، ويهدف إلى تشجيع المكفوفين على استخدام العصا البيضاء كوسيلة للتحرك، وإلى نشر الوعي بحقوق المكفوفين، ومعالجة الآثار السلبية للعزل الاجتماعي الذي يتعرضون له.

وتضمن الاحتفال عروضًا متنوعة، بينها فقرات ألحان وترانيم وأغانٍ وطنية قدمها مكفوفون من محافظات مختلفة، كما تضمن كلمات لعدد من المسؤولين المعنيين داخل الكنيسة وخارجها بخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة عمومًا وأصحاب الإعاقات البصرية خصوصًا، إضافة إلى كلمة البابا التي تحدث فيها عن الطاقات والمواهب التي يتمتع بها أصحاب العصا البيضاء، وأعرب فيها عن اهتمامه الشخصي بخدمة المكفوفين.

وألقت وزيرة الهجرة كلمة ركزت فيها على يوم العصا البيضاء، وما يمثله من معانٍ، وعن الرموز التي تساعد في تمكين أصحاب الإعاقة البصرية، وأشارت الوزيرة إلى دور الكنيسة القبطية في أزمة العالقين في كينيا كمثال للمؤسسات المهتمة بمساعدة الغير، وإلى مشروع بروتوكول تعاون بين الوزارة والكنيسة يخص المبادرة الرئاسية لمراكب النجاة.

وعقب انتهاء الكلمات، قدّم الأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس قطاع مصر القديمة وأسقفية الخدمات، درع تكريم إلى البابا الذي قدّم بدوره درع التكريم للسفيرة نبيلة مكرم، ووزع الهدايا على أساقفة الكنيسة وممثلي الجمعيات والخدمات المختلفة الحاضرين، كما كرم البابا عددًا من الحاصلين على درجة الدكتوراه.

وفي ختام الحفل قاد البابا مسيرة العصا البيضاء من مسرح الأنبا رويس وصولًا إلى المقر البابوي بالكاتدرائية.