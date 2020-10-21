عاجل.. انطلاق القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان

بدأت القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان، قبل قليل، والتي تتناول عدد من الموضوعات في اطار 3 محاور رئيسية، هي: التعاون الثلاثي، وأهمها التعاون في مجال الطاقة ومنتدى غاز المتوسط، ثم القضايا السياسية الإقليمية في شرق المتوسط، والقضايا الدولية خاصة مكافحة الإرهاب والهجرة غير شرعية

وقبل انعقاد القمة، التقى الرئيس مع كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء اليونان.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إنّ الرئيس أشاد بعمق العلاقات المتميزة بين مصر واليونان، والتطور الملموس الذي يشهده التعاون الثنائي في مختلف المجالات، والمستوى المتميز من التنسيق السياسي بين الدولتين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، معرباً سيادته عن تقديره لمواقف اليونان تجاه مصر، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار الاتحاد الاوروبي.

من جانبه؛ أكد رئيس الوزراء اليوناني خصوصية الروابط الوثيقة والتاريخية التي تجمع بين البلدين، مرحبا بالتقدم الملحوظ في مستوى التعاون الثنائي خلال السنوات الماضية، ومعربا عن حرص بلاده على مواصلة تعميق العلاقات بين البلدين ودفعها لآفاق أوسع في مختلف المجالات، خاصةً في ضوء الدور المصري البارز في تعزيز آليات العمل المُشترك في مواجهة الأزمات والتحديات الراهنة بمنطقة المتوسط، الذي يعد نموذجا يحتذى به في الحفاظ على الاستقرار والنهوض بالأوضاع التنموية والاقتصادية والاجتماعية على المستوى الإقليمي.

وأضاف المتحدث الرسمي أنّ المباحثات تطرقت إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على الأصعدة كافة، ومناقشة عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها جهود مكافحة الإرهاب، ومستجدات الأزمات القائمة في المنطقة.