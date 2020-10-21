الرئيس القبرصي: الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون أصلب بخصوص تركيا

قال نيكوس اناستاسيادس الرئيس القبرصي، إنه بالطبع هناك قمة ثلاثية تجمع اليونان وقبرص وجمهورية مصر العربية في نيقوسيا عاصمة قبرص، وكل هذه الجهود هي للتنسيق في ظل التوترات الموجودة في شرق المتوسط.

وأضاف اناستاسيادس، خلال مؤتمر صحفي في ختام القمة القبرصية اليونانية المصرية، أن الرسالة التي قالها الزعماء الثلاثة متوجهة إلى الجانب التركي وأيضا إلى جانب الاتحاد الأوروبي الذي يجب أن يكون موقفه أصلب في هذا التوقيت بجانب التعاون في كثير من القضايا الـ 3 المشتركة.

وتابع، أنه خلال لقاء الرئيس القبرصي أكد رئيس الوزراء اليوناني أن تجاوزات تركيا لا تؤثر فقط على مصالح اليونان وقبرص ولكن أيضا الاتحاد الأوروبي، وكل هذا أتى بخضم لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي نظيره القبرصي نيكوس اناستاسيادس على هامش أعمال القمة الثلاثية التي تقام الآن في نيقوسيا والتي تهدف إلى مناقشة مسألة التعاون والتنسيق في الجهود المبذولة في سبيل تعزيز الأمن والاستقرار شرقي المتوسط.

واستطرد، أن القمة تبحث أيضا التطورات حول استفزازت تركيا وعملياتها للتنقيب عن النفط بالمتوسط، ويذكر هنا أن أهم بنود هذا التوتر في شرق المتوسط هو المخزونات النفطية والغازية الكبيرة والتي حاول الجانب التركي عبر خطوات تصعيدية استفزازية عسكرية السيطرة عليها وأيضا استفزاز الجانب اليوناني عسكريا، لذلك قرر الجانب اليوناني بتصعيد أكبر بوجود عسكري بحري أكبر.

وأكمل، أنه عبر الوساطة الروسية كان هناك حوار وأيضا عبر حلف النيتو كان هناك حوارا يونانيا تركي لتفادي أي تصعيد عسكري لم يأتي بثمار سياسي إلى الآن لكن البعض يعتقد بأن الجانب التركي يحتاج إلى وقفة أكثر صلابة، وتأتي هذه القمة وهي ليست الأولى ولكن في نسختها الثامنة ما بين هذه الدول الثلاث المطلة على شرق المتوسط والمعنية بمواجهة الأطماع التركية في هذا التوقيت.