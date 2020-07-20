الخميس المقبل.. الرئيس القبرصي ونظيره الفرنسي يجتمعان في باريس

أعلنت الرئاسة القبرصية، اليوم، أن الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون سيجتمعان الخميس المقبل في العاصمة الفرنسية "باريس".

وقالت الرئاسة، في بيان صحفي نقلته وكالة الأنباء القبرصية "سي إن أيه"، إنه من المقرر أن يجتمع الرئيسان صباح يوم 23 يوليو الجاري.

وأعلن المتحدث باسم الحكومة القبرصية كيرياكوس كوشوس، الجمعة الماضية، أن الرئيس أناستاسياس قبل دعوة ماكرون لزيارة باريس خلال الأسبوع الجاري.