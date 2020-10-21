السيسي: نحتفل بـ60 عاما على تدشين علاقات مصر وقبرص

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن سعادته بوجوده في قبرص، قائلا: "يسعدني أن أتواجد معكم في هذا البلد الصديق، ويطيب لي توجيه الشكر لصديقي العزيز رئيس قبرص على حسن الضيافة وحسن إدارة اجتماعنا الثامن لقمة التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان، الذي يتزامن مع احتفالنا بالذكرى الـ60 لتدشين العلاقات الدبلوماسية بين مصر وقبرص عام 1960".

وأكد الرئيس السيسي خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بختام القمة المصرية القبرصية اليونانية، أنّ ما تمثله آلية التعاون الثلاثي منذ تدشينها عام 2014 بالقاهرة، من محفل استراتيجي لتبادل الرؤى بشأن سبل التعاون بين دولنا الثلاث، والارتقاء بها على مختلف الأصعدة السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية، وتنسيق المواقف حيال القضايا ذات الأولوية إقليميا ودوليا، سعيا لتعظيم المصالح المتبادلة بيننا وتعزيز الاستفادة من الفرص المتاحة، بما يسهم للتصدي لتحديات راهنة التي توجه أمننا القومي.

وأضاف الرئيس السيسي: "أسهمت تلك الآلية في الاتفاق على مشروعات للتعاون في قطاعات الزراعة والنقل والسياحة والطاقة، انطلاقا من حرصنا المتبادل على الاستفادة القصوى مما تحظى به دولنا من إمكانيات وموارد، تؤهلها لتحقيق طموحات شعوبها نحو مزيد من الرفاهية والرخاء".

وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، التقى كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء اليونان، قبيل انعقاد القمة الثلاثية.

وغادر الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم إلى العاصمة القبرصية نيقوسيا، للمشاركة في القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان في جولتها الثامنة، في إطار آلية التعاون التي تجمع الدول الثلاث.

وتأتي القمة الثلاثية في سياق دعم وتعميق العلاقات المتميزة بين الدول الثلاث، وتعزيز التشاور السياسي وتبادل الرؤي بشأن سبل التصدي للتحديات التي تواجه منطقتي شرق المتوسط، والشرق الاوسط، كما تهدف القمة إلى البناء على ما تحقق خلال القمم السبع السابقة، وتقييم التطور في مختلف مجالات التعاون، ومتابعة المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها في إطار الآلية الثلاثية.

وبحث الرئيس السيسي، مع الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، العلاقات الثنائية بين البلدين والتي شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، فضلا عن تناول سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، والتشاور حول القضايا والملفات الإقليمية.

ويعقد الرئيس لقاءً مع كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء اليونان، للتشاور بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية على الأصعدة كافة، وذلك في إطار الروابط الوثيقة التي تجمع بين مصر واليونان، وحرص البلدين على تدعيم التعاون بينهما ومواصلة التشاور المكثف حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.