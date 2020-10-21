تبث المناهج مباشرة.. تردد جميع القنوات التعليمية

منذ عودة الدراسة تتخذ الدولة المصرية، عدداً من الإجراءات الاحترازية لحماية الطلاب من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، من خلال تقليل عدد أيام الدراسة إلى الحد الأدنى لتخفيض الكثافة الطلابية في الفصول.

وحتى لا تكون العملية التعليمية أضعف، أطلقت الوزارة عددا من القنوات التعليمية التي تقدم دروسًا للمواد الأساسية لمراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوية العامة، وأيضًا دروسًا للدبلومات الفنية والتعليم الأزهري.

وتستعرض "الوطن"، مواعيد البرامج التعليمية، وتردد القنوات التعليمية بالكامل، على النايل سات.

مواعيد عرض البرامج التعليمية

تبدأ عرض المناهج الدراسية على القنوات التعليمية من الساعة 8 صباحًا وحتى 4 عصرًا، ثم تعاد كل حلقة مرتين، ويبدأ البث مرة أخرى في الثامنة صباح اليوم التالي.

تردد القنوات التعليمية

قناة مصر التعليمية 2020

معدل الترميز: 27500

التردد: 11747 رأسي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

قناة مصر التعليمية مباشر

القناة تبث المناهج الدراسية لطلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية.

معدل الترميز: 27500

التردد: 12380 أفقي H

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

القناة التعليمية المصرية 1

وهي خاصة بالمرحلة الثانوية والدبلومات الفنية والأزهرية.

معدل الترميز: 27500

التردد: 11757 أفقي H

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

قناة "مدرستنا" التعليمية

تقوم ببث مناهج الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي والأول والثاني والثالث الإعدادي.

التردد: 12303

الاستقطاب ومعدل الترميز 27500.

تردد قناة "عين" التعليمية

التردد: 11564

معامل الترميز: 2500

القطبية: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

وكان قد قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إنه جرى الاتفاق مع 10 قنوات تليفزيونية لبث كافة الدروس والموضوعات المقررة على التلاميذ، وجرى اختيار أفضل المدرسين في كل مادة لتقديمها، كما سيتاح للتلميذ مشاهدتها مرة أخرى على يوتيوب.

وأضاف "شوقي" أنه تقرر ذلك لمساعدة من ليس لديهم اتصال بالإنترنت على متابعة دروسهم بالطرق الحديثة، وحتى يذهب جميع التلاميذ إلى المدرسة ليس لتلقي الدروس ولكن من أجل القيام بأنشطة "رياضية، اجتماعية، ثقافية"، ومناقشة ما شاهدوه وتعلموه إلكترونيا عبر المكتبة الرقمية وبنك المعرفة، مع التوسع في إنشاء القنوات التليفزيونية التعليمية المتخصصة المدمجة داخل النظام التعليمي.