نشرة أخبار التعليم.. مركز إلكتروني للشكاوى وإطلاق القنوات التعليمية غدا

انطلق العام الدراسي الجديد 2021/2020 اليوم السبت الموافق 17 أكتوبر، في مختلف محافظات مصر، وشهد اليوم تطبيق إجراءات صارمة على المدارس مع انطلاق العام الدراسي الجديد، حيث شهدت الطوابير المدرسية التزامًا كبيرًا من المدرسين والطلاب بارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي.

وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، خدمة أخبار التعليم الأساسي والجامعي؛ لسرد أبرز اللقطات والقرارات التي اتخذتها على مدار اليوم، كالتالي:

إنشاء مركز إلكتروني لتلقي شكاوى الدراسة عبر واتس آب

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن إنشاء منصة جديدة باسم "منصة التعليم المصري" اتوجيه الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور وتلقي الشكاوى الخاصة بهم عبر التطبيق، مشيرًا إلى أنَّ الهدف منها هو توفير دليل لأولياء الأمور والطلاب والمعلمين للتعامل مع المنصات الرقمية العديدة التي أتاحتها الوزارة، ويضم معلومات عن كل مصادر التعلم.

غدا.. إطلاق القنوات التعليمية الرسمية

قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، إن غدا الأحد يتم إطلاق القنوات التعليمية الرسمية

تحت اسم "مدرستنا" عبر تردد 12303 -الاستقطاب أفقي - معدل الترميز 27500 -معامل تصحيح الخطأ 5/6- وسيتمّ الإعلان عن جدول البث للطلاب، عبر "منصة التعليم المصري" فضلاً عن طباعته وتوزيعه على الطلاب في المدارس، وقدم وزير التربية والتعليم، نماذج من الدروس التعليمية والتي سيتمّ إذاعتها للصفوف الدراسية المختلفة عبر القنوات التعليمية "مدرستنا"، والتي ستنطلق يوم الأحد 18 أكتوبر 2020.

التعليم تستعد لصرف المواد الغذائية بالمدارس

قالت مصادر بـوزارة التربية والتعليم، إنه سيتم صرف تغذية مدرسية هذا العام، مثل باقي السنوات السابقة، موضحة أن اللجنة المُشكّلة للتغذية من عدة وزارات تضع اللمسات النهائية لعملية الصرف.

وأكدت المصادر، لـ"الوطن"، أن التغذية المدرسية ستكون مثل كل عام عبارة عن فطائر وبسكوت، مشيرة إلى أن عملية التوزيع ستتبع كافة الإجراءات الاحترازية في ظل أزمة كورونا، لضمان سلامة الطلاب.

وزير التعليم العالي يفتتح العام الجامعي من حرم جامعة عين شمس

شهد حرم جامعة عين شمس اليوم، إطلاق العام الدراسي بالجامعات، حيث وزير التعليم العالي والبحث العلمي أول يوم دراسي، وتضمنت فاعليات افتتاح العام الجامعي معرضاً فنياً مفتوحاً داخل الحرم الرئيسي للجامعة، حيث أشاد وزير التعليم العالي بالمستوى الفني الراقي للطلاب، موجها بضرورة استمرار إقامة معارض فنية يتمّ فيها عرض لوحات الطلاب وإبداعاتهم مع إتاحة حضور المعرض للجمهور العام.