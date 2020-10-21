عاجل.. السيسي: نجدد دعمنا لتسوية قضية قبرص والتصدي للسياسات التصعيدية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ القمة المصرية القبرصية اليونانية شهدت مناقشات بناءة، عكست توافقا في الرؤى بشأن التطورات الإقليمية والدولية، خاصة في منطقة شرق المتوسط، في ضوء السياسات الاستفزازية المتمثلة في انتهاكات قواعد القانون الدولي، والتهديد باستخدام القوة المسلحة، والتعدي على الحقوق السيادية لدول الجوار ودعم التطرف والإرهاب، ونقل المقاتلين الأجانب لمناطق النزاعات.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المنعقد بختام القمة المصرية القبرصية اليونانية: "اتفقنا على ضرورة التصدي للسياسات التصعيدية التي تزعزع استقرار المنطقة، والتنسيق مع الشركاء الدوليين باتخاذ ما يكفل من إجراءات للحفاظ على متطلبات الأمن الإقليمي".

وتابع الرئيس السيسي، أنّ مصر جددت دعمها لمساعي جمهورية قبرص الرامية لإيجاد تسوية شاملة ودائمة للقضية القبرصية، استنادا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، على نحو يؤدي لإعادة توحيد شطري الجزيرة مرة أخرى، مشيرا إلى أنّ المباحثات تطرقت لمختلف جوانب وتطورات عملية السلام بالشرق الأوسط، وجرى الاتفاق على استمرار الجهود لتسوية القضية الفلسطينية على أساس المقررات الشرعية الدولية، واستئناف المفاوضات سعيا لتحقيق الهدف المنشود.

وأكمل الرئيس: "استعرضنا الوضع في سوريا، وأشرنا إلى أنّ استئناف الحوار بين الأطراف كافة، على أساس قرار مجلس الأمن رقم 2254، الذي يمثل المرجعية الرئيسية للتسوية السياسية، بمكوناتها وعناصرها".

وزاد الرئيس: "أعربنا عن إداناتنا لأي وجود عسكري غير مشروع على الأراضي السورية، أو تغيير التركيبة السكانية بمناطق الشمال السوري، كما جددنا التأكيد على دعم وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية".

وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، التقى كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء اليونان، قبيل انعقاد القمة الثلاثية.

وغادر الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم إلى العاصمة القبرصية نيقوسيا، للمشاركة في القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان في جولتها الثامنة، في إطار آلية التعاون التي تجمع الدول الثلاث.

وتأتي القمة الثلاثية في سياق دعم وتعميق العلاقات المتميزة بين الدول الثلاث، وتعزيز التشاور السياسي وتبادل الرؤي بشأن سبل التصدي للتحديات التي تواجه منطقتي شرق المتوسط، والشرق الاوسط، كما تهدف القمة إلى البناء على ما تحقق خلال القمم السبع السابقة، وتقييم التطور في مختلف مجالات التعاون، ومتابعة المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها في إطار الآلية الثلاثية.

وبحث الرئيس السيسي، مع الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، العلاقات الثنائية بين البلدين والتي شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، فضلا عن تناول سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، والتشاور حول القضايا والملفات الإقليمية.

ويعقد الرئيس لقاءً مع كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء اليونان، للتشاور بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية على الأصعدة كافة، وذلك في إطار الروابط الوثيقة التي تجمع بين مصر واليونان، وحرص البلدين على تدعيم التعاون بينهما ومواصلة التشاور المكثف حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.