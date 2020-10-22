غرفة مركزية لـ"مستقبل وطن" لمتابعة الانتخابات البرلمانية

قال المستشار عصام هلال، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، عضو مجلس الشيوخ، إن الحزب شكل غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير العملية الانتخابية بمقره في التجمع الخامس، إلى جانب غرف عمليات فرعية في كل محافظة، وكل دائرة انتخابية، تبلغ غرفة العمليات المركزية بما يجرى داخل محيطها الانتخابي، إلى جانب تخصيص عدد من أعضاء الحزب لحشد الناخبين، وحثهم على المشاركة في العملية الانتخابية.

وأضاف "هلال" لـ"الوطن"، أن الحزب كلف ووجه عدد من أعضاءه بالمحافظات لتوفير وسائل مواصلات للناخبين، وثقديم أوجه الدعم والمساعدة كافة، في سبيل دعم المشاركة في العملية الانتخابية، وتعريف الناخبيين بأماكن لجانهم الانتخابية، مشيرا إلى أن غرفة العمليات المركزية للحزب ستتواصل مع الهيئة الوطنية للانتخابات، حال وجود أي معوقات، أو رصد أي مخالفات للعملية الانتخابية، كما خصص عددا من المستشاريين القانونيين في جميع الدوائر الانتخابية، لإزالة أي عقبات قانونية قد تعيق سير العملية الانتخابية.

ويشارك حزب مستقبل وطن، في الانتخابات البرلمانية بالنسبة الأكبر من مرشحي الأحزاب على مستوى الجمهورية، سواء على المقاعد الفردية أو من خلال تمثيله في القوائم الانتخابية، في الانتخابات المقرر إجراء المرحلة الأولى منها داخل الجمهورية، يومي السبت والأحد المقبلين.

وتجرى المرحلة الأولى في 14 محافظة، هم: "الجيزة والفيوم ، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادي الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والإسكندرية، والبحيرة، ومطروح.

فيما تجرى انتخابات المرحلة الثانية في الداخل، يومي 7 و8 نوفمبر، في 13 محافظة، هم: "القاهرة، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء".