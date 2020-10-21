مطروح تستعد بـ 165 لجنة لاستقبال انتخابات مجلس النواب

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أن المحافظة أنهت استعداداتها المكثفة لاستقبال انتخابات مجلس النواب 2020 بالمحافظة ضمن محافظات المرحلة الأولى وذلك يومى السبت والأحد 24 و25 من أكتوبر الجارى، بعدد 139 مركزا انتخابيا و165 لجنة فرعية على مستوى مدن ومراكز المحافظة الثمانية، مشيرا إلى أن عدد الناخبين المقيدين فى الكشوف الانتخابية بالمحافظة بلغ 301763 ناخباً.

وقال "شعيب" اليوم الأربعاء، "إننا رفعنا حالة الاستعداد القصوى بين أجهزة المحافظة، مع مراعاة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمواجهة جائحة فيروس كورونا، والحد من تزاحم الناخبين أمام اللجان وبما ييسر عليهم الأدلاء بأصواتهم فى سهولة ويسر وتوفير جميع سبل الراحة للناخبين وجميع القائمين على العملية الانتخابية من المشرفين والقضاة.

ووجه "شعيب" لرؤساء المراكز والمدن الثمانية، بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات فى محيط اللجان مع التطهير والتعقيم للجان قبل التصويت وبعده، ومراعاة التباعد الإجتماعى ومراقبة المسافات الآمنة بين الناخبين مع إقامة المظلات والاستراحات لانتظار الناخبين وتوفير أماكن لائقة لكبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة أمام مراكز الإقتراع، مع المرور على المراكز الانتخابية كل فى نطاقه للتأكد من جاهزيتها وعدم وجود أى معوقات وتوفير الخدمات بالمقار الانتخابية للتيسير على الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

وأكد محافظ مطروح على تفعيل دور غرفة العمليات بالوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة ومديريات الخدمات على مدار الساعة لتكون على اتصال دائم ومستمر مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة لمتابعة الأحداث أولا بأول وتذليل أى عقبات، كما أكد على جاهزية جميع القطاعات بالمحافظة، لاستقبال انتخابات مجلس النواب 2020، لافتا إلى توفير جميع الإمكانيات والتجهيزات اللازمة للخروج بالعملية الانتخابية بالمحافظة بشكل حضارى ولائق مع حث المواطنين على النزول والمشاركة الإيجابية لاستكمال مسيرة التنمية، مؤكدا على التزام الجهاز التنفيذى بالمحافظة بالحيادية والشفافية والوقوف على مسافة واحدة مع جميع المرشحين.