رياح مثيرة للأتربة تجتاح القليوبية.. والمحافظة تعلن الطوارئ

شهدت محافظة القليوبية، ظهر اليوم الأربعاء، هبوب رياح مثيرة للأتربة بشكل مفاجئ تسببت في إثارة الأتربة، وحالة من الرؤية المشوشة على الطرق المختلفة وداخل المدن والقرى.

وشدد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، على ضرورة اتخاذ كافة التدابير والأعمال الواجب تنفيذها على شبكات المجاري المائية، والتأكد من جاهزية المعدات، مع تكثيف المتابعة والجولات الميدانية، للمرور على الأماكن التي قد تمثل مواقع لتجمع المياه والأمطار ومعالجة الأماكن المنخفضة وعيوب رصف الطرق التي قد تسبب تجمع المياه وإعاقة المرور، مشدداً على أهمية متابعة النشرات التي تصدرها هيئة الأرصاد الجوية للتعامل مع أية تداعيات قد تنجم عن حالة عدم استقرار الحالة الجوية.

وأضاف المحافظ أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية، خاصة مع قرب حلول فصل الشتاء، مؤكدا على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية وإدارة الأزمات بالمحافظة بمتابعة والتأكد من جاهزية الاستعدادات لموسم الأمطار.

واستعدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي والمتضمنة جاهزية جميع محطات الصرف الصحي والتأكد من كفاءة العمل بها وبكامل طاقتها للتعامل مع المواقف الطارئة، حيث يتم حالياً تطهير جميع مطابق وشبكات الصرف الصحي للمناطق المخدومة بخدمة الصرف الصحي، وجاهزية سيارات الكسح وشفط المياه من المناطق أو الأماكن التي يمكن أن تشهد تجمعات للمياه بالتنسيق مع فرق الطوارئ المتصلة بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات للمساهمة والتدخل في تصريف المياه حال سقوط أمطار أو سيول.

فيما يجري حاليا التنسيق التام بين مسؤولى قطاع الصحة والتضامن الاجتماعي لإعداد التجهيزات اللازمة لمراكز الإغاثة والإيواء وتوفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية ووسائل الإعاشة لمواجهة أية أزمات محتملة، مع رفع حالة الاستعداد بمراكز إدارة الأزمات بالوحدات المحلية والمديريات للتعامل مع المواقف الطارئة، فضلا عن الاطمئنان على استعداد قطاع الكهرباء بالمعدات والمولدات في حالة انقطاع التيار الكهربائي بسبب سقوط الأمطار حتى لا تتضرر الخدمات الحيوية التي تعتمد على مستوى أدائها.

وكلف المحافظ رؤساء المدن والأحياء ورؤساء شركات المياه والصرف الصحى والكهرباء بالاهتمام بجميع شكاوى منظومة الشكاوى الحكومية الخاصة بالأحوال الجوية والتعامل عليها وسرعة الاستجابة والتواصل للإبلاغ عن أي شكاوى بموقع المنظومة www.shakwa.eg أو الخط الساخن 16528 أو عبر تليفونات شكاوى المحافظة 01220055008-0115354422—01119992624-01002782373 على مدار 24 ساعة لمواجهة أي طارئ والتعامل مع بلاغات المواطنين.