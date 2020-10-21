البنك المركزي: ارتفاع حجم محفظة برنامج ضمانات العملاء لـ30.8 مليار

أعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع إجمالي قيمة محفظة برنامج ضمانات العملاء لشركة ضمان مخاطر الائتمان إلى 30.8 مليار جنيه بنهاية يوليو الماضي، تغطي محفظة قروض بقيمة 46 مليار جنيه.

وذكر البنك المركزي، في تقرير له حول نشاط شركة ضمان مخاطر الائتمان، أن حجم محفظة البرنامج لضمانات العملاء سجل زيادة مستمرة منذ يناير 2020 وذلك بمعدل شهري يتراوح بين مليار و2 مليار جنيها.

وأوضح التقرير أنَّ قيمة الضمانات قد قفزت بنسبة 271% إلى 30.8 مليار بنهاية يوليو 2020 مقارنة مع 8.3 مليار جنيه في ديسمبر 2018، كما قفزت قيمة الائتمان إلى 45.9 مليار جنيه في نهاية يوليو الماضي مقابل 12.9 مليار جنيه في ديسمبر 2018، فيما زاد عدد الضمانات إلى 35 ألف و515 ضمانة بنهاية يوليو لماضي مقابل 10 الاف و804 ضمانات في ديسمبر 2018.

وأشار إلى أنَّ القطاع الصناعي استحوذ على الحصة الأكبر من محفظة الضمانات بنسبة بلغت 57% من اجمالي المحفظة، تلاه القطاع الزراعي بنسبة 16%، ثم القطاع الخدمي 11%، يليه قطاعي "التشييد والبناء" و"التجاري" بنسبة 8% كل منهما ، فيما استحوذت مشروعات المرأة على نسبة 7 % من إجمالي الضمانات القائمة في نهاية يوليو 2020.

وأظهر التقرير أنَّ منطقة الدلتا قد استحوذت على نسبة 36% من إجمالي محفظة الضمانات، تلاها منطقة القاهرة الكبرى بنسبة 29%، ثم الصعيد بنسبة 20% والإسكندرية 10% ثم مدن القناة 5%.

وتتعامل شركة ضمان مخاطر الائتمان مع 22 بنكًا تحت برنامج ضمان البنك المركزي، واستحوذ البنك الأهلي على نسبة 85.4%من اجمالي محفظة الإئتمان بقيمة إجمالية بلغت 26.3 مليار جنيه، كون البنك الاهلى يمتلك المحفظة الاكبر لقروض المشروعات الصغيرة والمنوطة بالقطاع المصرفي، فيما استحوذت بقية البنوك الـ 22 على الحصة المتبقية.

وتمّ تفعيل ضمانات المحفظة لمحافظ القطاع الزراعي مع البنك الأهلي في يناير الماضي، ليصل عدد المحافظ القائمة مع البنك الأهلي بنهاية يوليو 2020 إلى 4 محافظ لتمويل نشاط رؤوس الماشية بغرض التسمين والإدرار في الصعيد بإجمالي ضمانات بلغت 1.2 مليار جنيه تغطي قروض مستخدمة بقيمة 1.7 مليار جنيه.

وأوضح تقرير البنك المركزي، أنَّ عدد الضمانات المصنفة بلغ بنهاية يوليو الماضي 76 ضمانة باجمالي مبلغ قدره 67.95 مليون جنيه، بينما بلغ عدد الضمانات التي تم تسييلها 9 ضمانات باجمالي 4.57 مليون جنيه، لافتا إلى أنَّ حجم الضمانات المصنفة والمسيلة للبرنامج منخفضة ومطمئنة وذلك مقارنة بحجم الضمان الصادر من البنك المركزي بمبلغ 2 مليار جنيه كما بلغت نسبة الضمانات المصنفة لإجمالي ضمانات العم 0.2% بنهاية يوليو 2020.