"الغسالة" يتصدر الإيرادات الإجمالية بـ15 مليون جنيه

تصدر فيلم "الغسالة" للمخرج عصام عبدالحميد، بطولة الثنائي هنا الزاهد وأحمد حاتم، الإيرادات الإجمالية للأفلام المطروحة بدور العرض بتحقيقه 14 مليون و843 ألف و178 جنيه، وفقاً لبيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وتدور أحداث الفيلم في أجواء من الكوميديا والفانتازيا، وذلك من خلال غسالة متطورة تنتقل عبر الأزمنة، حيث تقع العديد من الصراعات والمفارقات الكوميدية بين الأبطال، ويشارك في البطولة كل من محمود حميدة، شيرين رضا، أحمد فتحي، محمد سلام، طاهر أبوليلة، محمد ثروت، بيومي فؤاد وكوكبة من النجوم من تأليف عادل صليب.

وجاء فيلم "توأم روحي" للمخرج عثمان أبولبن، بطولة الثلاثي حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن أحمد، في المركز الثاني بـ 12 ملايين و354 ألف و953 جنيه وفقاً للبيان نفسه، ، حيث تدور أحداثه في إطار رومانسي حول زوج يفقد زوجته في بداية الأحداث، ليدخل في أزمة نفسية لشعوره بالذنب إزاء رحيل الزوجة، ما يجعله يتردد علي عيادة نفسية لمواجهة الألم الذي يعتصره، فيمر بعدد من المواقف التي تمتزج فيها الرومانسية بالكوميديا، وتتوالي الأحداث.

ويشارك في بطولة الفيلم رجاء الجداوي، بيومي فؤاد، حنان سليمان، عزوز عادل وكوكبة من النجوم، من تأليف أماني التونسي.

وجاء فيلم "زنزانة 7" للمخرج إبرام نشأت، وبطولة الفنان نضال الشافعي، في المركز الثالث بتحقيقه لـ 6 ملايين و648 ألف و798جنيه.

وتدور أحداث الفيلم في أجواء من الأكشن والإثارة حول عدد من عمليات السطو والسرقة، ويشارك في بطولته كل من عبير صبري، منة فضالي، مايا نصري، أحمد زاهر، مدحت تيخة، أحمد التهامي، من تأليف حسام موسي.

وتذيل فيلم "الخطة العايمة" للمخرج معتز التوني، وبطولة علي ربيع وغادة عادل ومحمد عبدالرحمن وعمرو عبدالجليل، الإيرادات بتحقيقه لـ 4 ملايين و774 ألف و724 جنيه.

وتدور أحداث الفيلم، حول كفيفين، يستعين بهما مدير أحد البنوك للسطو على بنكه، وتتوالى الأحداث في أجواء من الكوميديا والتشويق.

يذكر أن الحكومة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي قد قررت زيادة نسبة تشغيل السينمات والمسارح 25% لـ من بـ50% من طاقتها الاستيعابية أمام الجمهور، ضمن خطة التعايش مع فيروس كورونا المستجد.