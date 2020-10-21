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بث مباشر.. مؤتمر لرئيس الوزراء ووزير "التعليم والمالية والصناعة"

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نرمين عفيفي
02:01 م | الأربعاء 21 أكتوبر 2020
رئيس الوزراء

رئيس الوزراء

يعقد الآن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مؤتمرا صحفيا مع وزير التعليم ووزير المالية ووزير الصناعة.

 

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