بث مباشر.. مؤتمر لرئيس الوزراء ووزير "التعليم والمالية والصناعة" كتب: نرمين عفيفي 02:01 م | الأربعاء 21 أكتوبر 2020 رئيس الوزراء يعقد الآن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مؤتمرا صحفيا مع وزير التعليم ووزير المالية ووزير الصناعة. اقرأ المزيد: عاجل.. وزير الآثار عن كشف تفقده رئيس الوزراء: "بير تحت الأرض" رئيس الوزراء يثمن تدعيم وحوكمة دور الصندوق السيادي: كيان اقتصادي هائل محافظ الأقصر يستعرض مشروعات التنمية أمام رئيس الوزراء رئيس الوزراء يتابع جهود حصر الأراضي اللازمة لتطوير المدن القديمة رئيس الوزراء مدبولي وزير التعليم مؤتمر صحفي