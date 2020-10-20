محافظ الأقصر يستعرض مشروعات التنمية أمام رئيس الوزراء

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم عبر الفيديو كونفرانس، لمناقشة المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها في محافظة الأقصر.

حضر الاجتماع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، واللواء عصام ياسين، مدير أمن الأقصر.

وأوضح محافظ الأقصر أن عدد المستفيدين من المشروع القومي للتنمية المجتمعية البشرية والمحلية "مشروعك" وصل إلى 565 مشروعاً توفر أكثر من 1400 فرصة عمل.

وفيما يتعلق بملف التصالح في مخالف البناء، وصل عدد الطلبات المقدمة في هذا الصدد حتى أمس الإثنين إلى 14957 طلباً، بينما بلغ عدد طلبات التقنين 8845 طلباً.

وتطرق محافظ الأقصر إلى المشروعات التي تتعلق بقطاع الشباب والرياضة، مشيرًا إلى أن الفترة من عام 2014 وحتى 2020، شهدت تنفيذ 81 مشروعاَ بتكلفة 99.615 مليون جنيه، وجار العمل على الانتهاء من تنفيذ 4 مشروعات أخرى، بتكلفة تصل إلى 6.5 مليون جنيه.

وحول جهود المحافظة فيما يتعلق بملف التضامن الاجتماعي، قال "ألهم" إنه يجري تسجيل بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي المتبقين لتحويلهم على برنامج "تكافل وكرامة"، منوهًا إلى أنه تم ميكنة مختلف مكاتب التأهيل وربطها مع المديريات والوزارة.

كما سلط "ألهم" الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة على أرض المحافظة، مشيراً إلى أن المجمع الصناعي بالمنطقة الصناعية بالبغدادي مخصص لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة، ويضم 206 وحدات صناعية بمساحة 270م2 للوحدة، واستعرض المشروعات السياحية المستقبلية ومنها إقامة فندق على مساحة 5.2 فدان باستثمارات تقدر بـ 2.5 مليار جنيه.

وكانت "الوطن"، قد استعرضت أبرز المعلومات الدائرة حول نطاق المجمع الصناعي المقام على أرض الأقصر بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار اهتمامه الخاص بتشغيل الشباب وتوفير فرص عمل لهم.

1