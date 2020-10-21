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عاجل.. رئيس الوزراء: سنرسل قانون زيادة أجور المعلمين للبرلمان لمناقشته

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نرمين عفيفي
02:05 م | الأربعاء 21 أكتوبر 2020
رئيس الوزراء

رئيس الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولي  رئيس مجلس الوزراء، إنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة المصرية بالنظر في تحسين أحوال كل الموظفين العاملين في قطاع التربية والعليم وبالأخص المعلمين.

وأضاف مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن، أنَّه تمّ إعداد مجموعة عمل بين وزارة المالية والتربية والتعليم لوضع الاجراءات لرفع مستوى المالي للأجور الخاصة للمعلمين بوزارة التربية والتعليم.

وأوضح رئيس الوزراء، أنَّ هذه الخطوة بداية جيدة من الحكومة، مبينًا أنَّه سيتمّ الإعلان عن حجم الأعباء المالية لتطبيق المنظومة المقترحة وستخرج اليوم في صورة قانون يناقشه البرلمان.

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