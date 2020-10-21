عاجل.. رئيس الوزراء: سنرسل قانون زيادة أجور المعلمين للبرلمان لمناقشته

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة المصرية بالنظر في تحسين أحوال كل الموظفين العاملين في قطاع التربية والعليم وبالأخص المعلمين.

وأضاف مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن، أنَّه تمّ إعداد مجموعة عمل بين وزارة المالية والتربية والتعليم لوضع الاجراءات لرفع مستوى المالي للأجور الخاصة للمعلمين بوزارة التربية والتعليم.

وأوضح رئيس الوزراء، أنَّ هذه الخطوة بداية جيدة من الحكومة، مبينًا أنَّه سيتمّ الإعلان عن حجم الأعباء المالية لتطبيق المنظومة المقترحة وستخرج اليوم في صورة قانون يناقشه البرلمان.