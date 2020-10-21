مصر واليونان تتفقان على بدء تطبيق اتفاقية التأمينات الاجتماعية الجديدة

أعلن اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن بدء دخول اتفاقية التأمين الإجتماعي الجديدة، التي تم توقيعها بين الجانبين المصري واليوناني حيز التنفيذ اعتباراً من الشهر الجاري بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية في هذا المجال.

وأشار رئيس هيئة التأمين الإجتماعي إلي أن هذا التعديل يتمثل في التحول من مبدأ الاشتراكات التأمينية في حالة انتهاء عمل المؤمن عليه، والعودة إلي بلاده نهائياً إلى مبدأ أخر، وهو ضم المدد المشترك عنها في الدولة الأخري بما يتفق مع المعايير الحديثة المقبولة دولياً وما تتضمنه اتفاقيات الاتحاد الأوروبي من أحكام تتعلق بالضمان الاجتماعي.

وأوضح عوض، فى بيان له، أن مبدأ ضم مدد التأمين الاجتماعي للمؤمن عليهم في كلا الدولتين يلزم كل دولة بحساب المعاش علي أساس جميع المدد المشترك عنها وكذلك باقي الحقوق التأمينية من تعويض ومكافأة نهاية الخدمة وفقاً لتشريعات كل دولة.

وتابع: "إذا قلت قيمة المعاش الذي تم احتسابة للمؤمن عليه عن الحد الأدني لما هو منصوص عليه بالتشريعات المصرية يتم رفع هذا المعاش إلى قيمة الحد الأدني".

وأكد عوض أنه تم إتاحه إمكانية للمواطنين الذين أنهوا عملهم في اليونان وعادوا إلى مصر بشكل نهائي الاستمرار في الانتفاع بطلب تحويل الاشتراكات خلال فترة انتقالية تنتهي في إبريل 2021.

من جانبها، أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه سيتم توصيل المعاشات لمن يبلغ سنهم 80 عامًا بالتنسيق مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي حيث تم الاتفاق مع إحدى الشركات لتقديم هذه الخدمة، للتعرف على منازل الراغبين فى الحصول على هذه الخدمة، مؤكدة أن هذه الآلية جديدة.