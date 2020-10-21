المحكمة تقرر زيادة نفقة لينا أحمد الفيشاوي إلى 20 ألف جنيه

أصدرت محكمة الأسرة في مصر القديمة، حكمها بزيادة مصروفات نفقة لينا الفيشاوي ابنة الفنان أحمد الفيشاوي من زوجته السابقة هند الحناوى، إلى 20 ألف جنيه.

وتقدم شعبان سعيد محامي هند الحناوي، بحافظة مستندات وأوراق رسمية تفيد بارتفاع صافي دخل طليقها أحمد الفيشاوي، مدعومة بشهادة من نقابة المهن التمثيلية محصور بها عدد المسلسلات واﻷفلام التي شارك فيها، وهو ما دعمته تحريات الأجهزة الأمنية.

وكان "سعيد" قد رفع دعوى زيادة نفقة لينا الفيشاوى ابنة موكلته هند الحناوى وطليقة الفنان أحمد الفيشاوى، التى كان مقدرة سابقًا بـ10 آلاف جنيه، وقضت المحكمة بزيادتها إلى 20 ألفًا.