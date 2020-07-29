أحمد الفيشاوي يسرد أزمته مع ابنته لينا وطليقته: هند خدت فلوس المدرسة
كتب:
هبة أمين
04:21 م | الأربعاء 29 يوليو 2020
واصل الفنان أحمد الفيشاوي إثارة الجدل، متحدثا عن علاقته بابنته "لينا" وطليقته هند الحناوي، معلنا فشل الأخيرة في حبسه بحد وصفه، بمعرفة ابنتهما.
وكتب "الفيشاوي"، عبر حسابه على موقع انستجرام، قائلًا: "النهاردة هند الحناوي فشلت أنها تحبسني سنة بمعرفة بنتي لينا، ده الوقت أني أقولكم اللي حصل باختصار، أنا بشوف لينا من وهي عندها 3 سنين، بعد ما المشاكل خلصت بيني وبين مامتها، وبالتالي كنت بصرف على أكلها، شربها، هدومها ومدرستها الكندية في مصر".
وتابع: "هند فهمتها عكس كده، بس أنا عندي ما يثبت ذلك، لما لينا تمت 11 سنة، هند اقترحت أننا نوديها مدرسة خاصة في لندن، لتدريس الفنون من غناء، تمثيل، إخراج، إلخ، تحمست جدا، عشان كنت شايف فيها موهبة كبيرة".
وأضاف: "قدمت في المدرسة ووافقت على السفر، وأول ما هند وصلت بلينا إنجلترا، نقلتها من المدرسة ومن لندن إلى كِنت (Kent) لمدرسة مش تخصصها الفنون، بمصاريف أقل بكتير، وحطت فلوس مدرسة بنتي في جيبها، وأيضا عندي ما يثبت ذلك في الوقت المناسب، أنا مش بلوم على لينا، علشان هي كذبوا عليها كتير، وغالبا هي هتشوف الصور دي، ويمكن تفتكر أني كنت موجود عشانها وبحبها ومازلت".
وأشار "الفيشاوي"، إلى أن محكمة جنح مستأنف الدقي، قضت بجلسة اليوم، بالغاء حكم حبسه لمدة سنة، والقضاء مجددا ببرائته في قضية امتناعه عن تنفيذ حكم النفقة.