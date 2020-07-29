أحمد الفيشاوي يسرد أزمته مع ابنته لينا وطليقته: هند خدت فلوس المدرسة

واصل الفنان أحمد الفيشاوي إثارة الجدل، متحدثا عن علاقته بابنته "لينا" وطليقته هند الحناوي، معلنا فشل الأخيرة في حبسه بحد وصفه، بمعرفة ابنتهما.

وكتب "الفيشاوي"، عبر حسابه على موقع انستجرام، قائلًا: "النهاردة هند الحناوي فشلت أنها تحبسني سنة بمعرفة بنتي لينا، ده الوقت أني أقولكم اللي حصل باختصار، أنا بشوف لينا من وهي عندها 3 سنين، بعد ما المشاكل خلصت بيني وبين مامتها، وبالتالي كنت بصرف على أكلها، شربها، هدومها ومدرستها الكندية في مصر".

وتابع: "هند فهمتها عكس كده، بس أنا عندي ما يثبت ذلك، لما لينا تمت 11 سنة، هند اقترحت أننا نوديها مدرسة خاصة في لندن، لتدريس الفنون من غناء، تمثيل، إخراج، إلخ، تحمست جدا، عشان كنت شايف فيها موهبة كبيرة".

وأضاف: "قدمت في المدرسة ووافقت على السفر، وأول ما هند وصلت بلينا إنجلترا، نقلتها من المدرسة ومن لندن إلى كِنت (Kent) لمدرسة مش تخصصها الفنون، بمصاريف أقل بكتير، وحطت فلوس مدرسة بنتي في جيبها، وأيضا عندي ما يثبت ذلك في الوقت المناسب، أنا مش بلوم على لينا، علشان هي كذبوا عليها كتير، وغالبا هي هتشوف الصور دي، ويمكن تفتكر أني كنت موجود عشانها وبحبها ومازلت".

وأشار "الفيشاوي"، إلى أن محكمة جنح مستأنف الدقي، قضت بجلسة اليوم، بالغاء حكم حبسه لمدة سنة، والقضاء مجددا ببرائته في قضية امتناعه عن تنفيذ حكم النفقة.