رئيس وزراء اليونان: تركيا تصنع المخاطر وتتخيل مشروعات إمبراطورية

قال رئيس وزراء اليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس، إننا قد اختتمنا منذ قليل القمة الثلاثية الثامنة للتعاون بين اليونان، قبرص، ومصر، وهذا نموذج للتفاهم بين الشعوب الثلاثة المتجاورة، وأيضا نموذج للمسيرة المشتركة للدول الثلاثة الذين لديهم بوصلة واتجاه يعتمد على القانون الدولي والسلام في هذه المنطقة المضطربة.

وأضاف كيرياكوس ميتسوتاكيس، خلال مؤتمر صحفي في ختام القمة القبرصية اليونانية المصرية، أنه قبل نحو عام خلال اجتماعنا في القاهرة قد حدثت تطورات للأسف ليست مفرحة ونحن نرى على كوكب الأرض الموجه الثانية من جائحة فيروس كورونا، والتي أدت لفقدان أكثر من مليون فرد لحياتهم ونحو 40 مليون حالة كورونا وهذا يؤدي إلى آثار سلبية على الاقتصاد العالمي وأيضا إلى ضرورة تماسك المجتمعات.

وتابع، أن التعاون الثلاثي الرائع فيما بيننا، كما أنني أود أن أتطرق بالمزيد إلى موضوعات ترتبط بالأمن الإقليمي وانعقاد هذا الاجتماع يتزامن مع تهديدات ومخاطر تصنعها القيادة التركية التي تتخيل مشروعات إمبراطورية توسعية من سوريا إلى ليبيا ومن الصومال إلى قبرص، وفي بحر إيجة أيضا والقوقاز، وفي بعض الأحيان تخرج علينا بخرائط ومذكرات تعاون وبعض اللوائح الداخلية لموضوعات يتم النص عليها في القوانين الدولية، وهذا في إطار استفزازات أحادية في إطار لغة الخطابة متطرفة، وهذا يعد سلوكا صارخا للقانون الدولي، ويشكك في التزامات اتفاقيات دولية وفي ذات الوقت فإنه يقوم بتقويض الأمن الإقليمي والذي نعمل كدول 3 بجهود شاقة لتحقيقه.