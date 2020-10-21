6 خطوات لتجنب الوقوع في أخطاء فواتير الكهرباء

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر، آليات وطرق مراجعة فاتورة الكهرباء، والتأكد من صحتها قبل سدادها، وذلك من خلال خطوات بسيطة.

وتستعرض "الوطن" الخطوات التي يجب اتباعها لتجنب الوقوع في أخطاء الفواتير، فيما يلي:

1- مراجعة خانة مطلوب سداده الموجودة أسفل فاتورة الاستهلاك، ومطابقتها بقيمة الفاتورة التي تسبقها، فإذا كانت متقاربة منها وفقًا للأسعار الجديدة تكون الفاتورة سليمة.

2- إذا تم ملاحظة أن قيمة الفاتورة مبالغ فيها ولا تعبر عن الاستهلاك الفعلي، قم بقراءة عدد الكيلو وات ساعة الموجودة منتصف الفاتورة في الجزء الأيمن.

3- يجب مراجعة خانة القراءة الحالية والسابقة الموجودة أعلى فاتورة الاستهلاك من الجزء الأيمن، ومقارنتها بالقراءة الموجودة بالعداد.

4- احسب فاتورة الاستهلاك قبل السداد للتأكد من صحة القيمة الموجودة بالفاتورة.

5- إذا كانت القراءة الموجودة فى خانة "حالية" المكتوبة بالفاتورة أكثر من القراءة الموجودة بالعداد لا تسدد الفاتورة، وسجل شكوى على الخط الساخن لوزارة الكهرباء على رقم (121).

6- توجه لشركة الكهرباء التابع لها وسجّل شكوى بعدم مطابقة فاتورة الاستهلاك بالقراءة الموجودة بالعداد، ليتم تصحيح الخطأ وسداد القيمة الفعلية لفاتورة الاستهلاك.

أسعار شرائح الكهرباء للعام المالي 2021/2020

- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات (38 قرشًا بدلًا من 30 قرشًا).

- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات ( 48 قرشًا بدلًا 40 قرشًا).

- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات (65 قرشًا بدلًا من 50 قرشًا).

- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات (96 قرشًا بدلًا من 82 قرشًا).

- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات (118 قرشًا بدلًا من 100 قرشًا).

- الشريحة السادسة من صفر الى 651 كليو وات (140 قرشًا).

- الشريحة السابعة من صفر إلى أقل 1000 كيلو وات، وأصحابها لا يحصلون على دعم (118 قرشًا).

- الشريحة الثامنة من صفر لأكثر من 1000 (145 قرشًا).