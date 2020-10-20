لو هتنقل لمسكن آخر.. 9 خطوات لإنهاء التعاقد على عداد الكهرباء

في كثير من الأحيان، يضطر الشخص إلى الانتقال من مقر سكنه لمقر آخر، ما يجعله في حاجة إلى إلغاء تشغيل جميع المرافق حتى لا تصدر فواتير باسمه.

ويقدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء عبر الصفحة الرسمية الخاصة به، عددًا من النصائح والإجراءات التي يجب اتخاذها حال الانتقال من سكن لآخر، في إطار حرص الجهاز على تقديم الوعي للمواطنين.

وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، الإجراءات المطلوبة عند ترك الوحدة المتعاقد على توصيل الكهرباء لها من خلال شركة توزيع الكهرباء والانتقال لوحدة جديدة، كالتالي:

1- يجب حضور المتعاقد الأصلي مع شركة توزيع الكهرباء إلى إدارة الكهرباء التابع لها العقار.

2- صورة من بطاقة الرقم القومى للمشترك الجديد وأيضًا للمالك السابق المتنازل منه في حالة التنازل عن العداد مع إحضار الأصل للاطلاع.

3- صورة من عقد الإيجار أو الملكية والأصل للاطلاع.

4- فى حالة عدم حضور المتعاقد مع الشركة بنفسه يتم تقديم صورة من توكيل رسمي عام، وصورة من بطاقة الرقم القومى مع إحضار الأصل للاطلاع.

5- فى حاله وفاة المتعاقد الأصلي "المتنازل" يتم إحضار صورة من إعلام الورثة وتنازل موثق من الورثة مع إحضار الأصل للاطلاع، أو حضور الورثة لشركة الكهرباء للتنازل.

6- إحضار إيصال كهرباء حديث لعداد الكهرباء المركب بالوحدة.

7- يتم التوجه لإدارة الكهرباء بالمنطقة التابع لها العقار.

8- ملء استمارة طلب تغيير التعاقد على عداد الكهرباء ودفع الرسوم المطلوبة.

9- سداد أي مستحقات سابقة لشركة توزيع الكهرباء.

مراكز تقديم الخدمات بشركات توزيع الكهرباء بالمحافظات:

- محافظة القاهرة "شركة شمال وجنوب".

- محافظة القليوبية "شركة شمال القاهرة".

- محافظة الإسكندرية "شركة الإسكندرية".

- محافظة أسوان "شركة مصر العليا".

- محافظة كفرالشيخ "شركة شمال الدلتا".

- محافظة الجيزة "شركة جنوب القاهرة".

- محافظة مطروح "شركة البحيرة".

- محافظة أسيوط "شركة مصر الوسطى".

- محافظة سوهاج "شركة مصر العليا".

- محافظة جنوب سيناء "شركة القناة".

- محافظة بورسعيد "شركة القناة".

- محافظة الوادي الجيد "شركة مصر الوسطى".

- محافظة الغربية "شركة جنوب الدلتا".

- محافظة الشرقية "شركة القناة".

- محافظة شمال سيناء "شركة القناة".

- محافظة المنيا "شركة مصر الوسطى".