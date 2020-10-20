لو عندك مشكلة في العداد.. طرق الشكوى لجهاز مرفق الكهرباء

كثيرًا ما نواجه مشكلة خاصة بالكهرباء، مثل انقطاع التيار الكهربائي أو فاتورة مرتفعة، أو عداد لا يعمل، فكيف يمكن تبليغ مشكلتك إلى جهاز تنظيم مرافق الكهرباء وحماية المستهلك.

ووفقًا للصفحة الرسمية لجهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، يمكنك تقديم الشكوى بعدة طرق، ضمن حملة "خليها علينا" لتلقي شكاوى مستهلكي مرفق الكهرباء للتدخل السريع والمساهمة فى حل المشكلة وذلك من خلال 6 منافذ لتلقى شكاوى المواطنين، والتي تستعرضها "الوطن" في التقرير التالي، ضمن الخدمات التي تقدمها للقراء على مدار الساعة..

طرق تقديم شكوى لجهاز مرفق الكهرباء :

- من خلال التوجه إلى مقر الجھاز في 1 شارع المهندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.

- أو من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org

- من خلال البرید ص.ب. 73-بانوراما أكتوبر– رقم بریدي11811شارع صلاح سالم.

- البريد الالكتروني الخاص بتلقى شكاوى المواطنين complaints@egyptera.org

- الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421479

- الاتصال على التلیفون رقم 23421476 (داخلي 154)